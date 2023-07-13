Москва уступила первенство по величине средней зарплаты в России

Даже на Чукотке средняя зарплата оказалась выше на 13 тыс. руб., чем в столице, а больше всего денег на оплату кредитов от среднемесячной зарплаты уходит у жителей Архангельской области.

Москва оказалась на втором месте по величине средней зарплаты в рейтинге ЦБ и Росстата, пишет Forbes.ru. В топ-5 регионов-лидеров на 1 мая вошли Чукотка, Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ. На Чукотке средняя зарплата оказалась выше на 13 000 руб., чем в столице. Из рейтинга следует, что средняя зарплата на Чукотке составляет 154 900 руб, в Москве — 141 900 руб, в ЯНАО — 138 000 руб, в Магаданской области — 126 000 руб, НАО — 112 800 руб.

Также в рейтинге отображается индекс кредитоспособности. На начало мая в России не было ни одного региона с индексом кредитоспособности работающего населения ниже единицы, то есть после уплаты кредитов у граждан оставалась сумма больше прожиточного минимума, сообщил глава ФоРГО Константин Костин. Всего авторы исследования насчитали восемь субъектов с индексом выше 3 и 12 — где индекс выше 2,5. Самый высокий индекс кредитоспособности в ЯНАО — 4,27. Это значит, что в свободной от долгов части среднемесячной зарплаты умещается более четырех величин прожиточного минимума по региону. В Москве этот показатель — 3,84:

Учитывая то, что столица не ресурсодобывающий регион, это высокий показатель. Он говорит о том, что кредитоспособность работающих москвичей стабильно высокая.

По расчетам авторов, больше всего денег на оплату кредитов от среднемесячной зарплаты по региону уходит у жителей Архангельской области — 37,67%. В Бурятии этот показатель равен 37,3%, в Свердловской области — 37,3%, в Коми — 35,5%, Томской области — 34,3%, Челябинской области — 33,9%, Московской области — 33%. Наименьшая доля просроченных кредитов в Севастополе — менее 2%, наибольшая — в Ингушетии. По словам авторов исследования, в подавляющем числе регионов доля просроченных кредитов ниже 5%.

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