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ПСБ и КРСУ будут развивать научно-производственную предпринимательскую экосистему

ПСБ и КРСУ будут развивать научно-производственную предпринимательскую экосистему
Иллюстрация: пресс-служба ПСБ

Она создается для разработки и производства продукции высокотехнологичных отраслей промышленности, таких как радио- и микроэлектроника, авиастроение, беспилотные системы и робототехника.

#НАУКА#НОВОСТИ

ПСБ и Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) в ходе XIII Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023 подписали соглашение о сотрудничестве по созданию научно-производственной предпринимательской экосистемы «Космос» в Екатеринбурге.

Экосистема «Космос» создается для разработки и производства продукции высокотехнологичных отраслей промышленности, развития человеческого капитала, формирования благоприятных условий для ведения бизнеса, научной и производственной деятельности путем коллаборации промышленных и научных организаций, учебных заведений, институтов развития, кредитных и других организаций.

«Новая инвестиционная площадка в Свердловской области — знаковый проект для региона, который будет способствовать не только развитию кадрового потенциала высокотехнологических предприятий, но и позволит решить задачу повышения конкурентоспособности продукции отечественных предприятий. ПСБ усиливает работу по поддержке всех направлений, касающихся разработки и производства высокотехнологичной продукции, в том числе в оборонной отрасли, предприятия которой являются основой экономики Урала», — отметил вице-президент — управляющий Уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов.

Согласно концепции экосистемы, в ней сосредоточатся предприятия электронной промышленности: радио и микроэлектроника, авиастроение, беспилотные системы и робототехника.

Мы создаем «тепличные» условия для быстрого развития наших будущих резидентов, даём им возможность заниматься тем, в чём они профессионалы — создавать и производить высокотехнологичную продукцию. Поддержка одного из крупнейших банков страны позволит обеспечить участников экосистемы доступными программами финансирования проектов. Это позволит компаниям быстрее реализовать свои проекты в приоритетных отраслях промышленности, — подчеркнул генеральный директор «Корпорации развития Среднего Урала» Андрей Мисюра.

Напомним, что Андрей Мисюра представил на выставке ИННОПРОМ концепцию индустриального парка в Новокольцовком микрорайоне. Он разместится на площади в 10 га, рядом с будущим кампусом УрФУ. 6500 кв. м площадей будут отведены под производственные помещения, 3 тыс. кв. м — под лабораторно-офисные помещения, 500 кв. м займет коворкинг.

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Автор: Татьяна Юстус
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