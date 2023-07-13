Президентом Mars в России стал экс-глава филиала в Центральной Евразии

Михаил Базанов возглавил ООО «Марс» и стал гендиректором «Mars Wrigley Россия». Ранее он был гендиректором Mars в Центральной Евразии, Белоруссии и Турции.

Президентом российского подразделения американской компании Mars стал Михаил Базанов, пишет РБК. Ранее этот пост занимал Махер Батруни, он перешел на новую роль внутри компании, а Базанов, помимо того, что возглавил ООО «Марс», еще стал гендиректором «Mars Wrigley Россия». Базанов до назначения на новую должность был генеральным директором головного офиса Mars в Центральной Евразии, Белоруссии и Турции.

В России у Mars есть заводы в пяти регионах и один научный центр по изучению питания домашних животных. В компании работает около 6 тыс. сотрудников. После начала военной спецоперации на Украине Mars решила приостановить импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также новые инвестиции. При этом производство будет сокращено, но выпуск продукции, в том числе для домашних животных, продолжится.

В июле этого года прокуратура Подмосковья начала проверку Mars (один из заводов компании находится в подмосковном Ступино) на предмет финансирования украинской армии и на «достоверность полученных доходов и их соответствия уплаченным в казну России налоговым отчислениям».