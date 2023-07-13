Совладелец аэропорта «Внуково»: авиабилеты в России снова вырастут на 20-40%

У перевозчиков ощутимо выросли затраты. Особенно сильно растет стоимость технического обслуживания самолетов из-за санкций, а запасы запчастей на складах скоро иссякнут.

Совладелец аэропорта «Внуково» и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев рассказал, что авиабилеты на рейсы внутри России в 2023 г. вырастут на 15-20%, а рост цен на международные полеты составит до 40%. По словам предпринимателя, у перевозчиков ощутимо выросли затраты на техническое обслуживание. Ванцев отметил, что у авиакомпаний есть склады запчастей, однако скоро запасы иссякнут. Условия их пополнения сильно изменились, из-за чего покупать детали стало дороже. «И это, безусловно, отражается на стоимости конечного продукта», — объясняет бизнесмен.

По данным Росстата, в мае 2023 г. средняя стоимость перелета эконом-классом по России выросла на 28% по сравнению с маем 2022-го, до 6,97 тыс. руб. за 1 тыс. километров пути. За первые пять месяцев 2023 г. цена перелета выросла на 32%.

Цены на авиабилеты из России уже взлетели в несколько раз, изменения ощутили на себе потребители. Так, средняя стоимость перелета по маршруту Москва-Екатеринбург выросла с 3500 руб. до 7000 руб., в пиковые значения поднимаясь до 35000 руб. При этом в Федеральной антимонопольной службе утверждают, что в апреле 2023 г. цены билетов выросли лишь на 4%, сказав, что на стоимость влияет инфляция.

Участники рынка считают, что внутренние перелеты не будут развиваться, если цены на них будут расти, рассказывал DK.RU. Предыдущий рекорд — 6892,51 руб. — ведомство зафиксировало 13 лет назад, в августе 2010 г. У некоторых авиакомпаний цены на билеты выросли в среднем на 10% по итогам января-мая 2023 г. Это максимальное значение с 2000 г., при этом более ранних данных нет. Росту стоимости может поспособствовать снижение мер господдержки, а также очередной виток взлета цен на бензин.