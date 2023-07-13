Королева матрасов «Аскона» претендует на площади IKEA

Производитель матрасов и товаров для сна «Аскона» ведет переговоры с «топовыми центрами» об открытии своих магазинов на освободившихся после ухода IKEA площадках.

Производитель матрасов и товаров для сна «Аскона» ведет переговоры с «топовыми центрами» об открытии своих гипермаркетов, в том числе об их размещении на освободившихся после ухода сети IKEA площадках, сообщил исполнительный директор «Аскона В2С Россия и СНГ» Владимир Корчагов, рассказал Forbes.ru:

Что касается площадей IKEA, то это действительно одни из приоритетных площадей из тех, которые освободились. И сейчас мы в активной фазе переговоров, в том числе с «МЕГА». Для открытия магазинов такого формата компания рассматривает площадки не менее 7000-8000 кв. м, с которыми не так просто, поскольку многие из них уже заняты. Поэтому мы рассматриваем ряд площадей и от IKEA, и от других игроков, которые освободились.

Первый гипермарокет Askona Home открылся в торговом центре «Коламбус» в Москве. Его формат «будет тиражирован», заявил Корчагов. «Я думаю, что еще один проект, а может быть, два могут появиться до конца года», — отметил он. В дальнейшем компания планирует открыть около 50 гипермаркетов по стране:

Открывая проект в Москве, мы начинаем тестировать его в миллионниках и городах 500+. Мы в активной фазе переговоров в Питере, на следующий год планируем открытие в миллионнике и в одном из городов 500+. Москва — я думаю порядка 10 таких проектов спокойно может быть.

Сейчас в России у IKEA остается только сеть ТЦ «Мега» общей площадью 2,34 млн кв. м. РБК в середине февраля писал, что компания ведет переговоры по ее продаже. В марте шведская компания продала последнее производство в России — производственную площадку в Подберезье Новгородской области.

14 производителей из РФ и Беларуси, которые раньше работали на шведского мебельного гиганта, намерены развивать розничные магазины под брендом «Гуд Лакк». На площади 300 кв. м там будут продавать мебель, текстиль, представят комнатные интерьеры. Бренд «Гуд Лакк» сейчас объединяет 14 производителей из РФ и Беларуси, они планируют открыть более 1000 торговых точек в обеих странах, в том числе по франшизе.