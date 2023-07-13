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ПСБ и ГК «Униматик» будут сотрудничать в сфере производства высокоточного оборудования

ПСБ и ГК «Униматик» будут сотрудничать в сфере производства высокоточного оборудования
Иллюстрация: пресс-служба ПСБ

Соглашение позволит кратно увеличить проекты по производству и поставкам высокотехнологичного оборудования на российские предприятия. Это будет способствовать росту экономики и региона, и страны.

#НОВОСТИ

ПСБ и Группа компаний «Униматик» в ходе XIII Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023 подписали соглашение о развитии сотрудничества в сфере производства высокоточного оборудования. 

В частности, ПСБ поддержит инициативы для реализации сложных технологических проектов компании, окажет необходимое комплексное банковское обслуживание. Также банк планирует выдачу банковских гарантий ГК «Униматик» для обеспечения поставок оборудования предприятиям промышленного кластера России.

В рамках соглашения стороны разработают совместные программы по внедрению современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности компании.

«ГК «Униматик» обладает уникальными ресурсами в части производства высокоточного оборудования для отечественной промышленности. Сегодняшнее соглашение позволит внедрить современный и эффективный финансовый инструментарий для поддержки региональных производителей и будет способствовать росту конкурентоспособности продукции отечественных высокотехнологических предприятий. ПСБ усиливает работу по поддержке всех направлений, касающихся разработки и производства высокотехнологичной продукции, в том числе в оборонной отрасли, предприятия которой являются основой экономики Урала, — отметил вице-президент, управляющий Уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов.

«Мы вместе с ПСБ ранее реализовали проекты, направленные на укрепление технологического суверенитета Уральского региона. Подписание сегодняшнего соглашения позволит кратно увеличить такие проекты, а также поставки высокотехнологичного оборудования на российские предприятия, что, мы уверены, будет способствовать росту экономики региона и страны в целом», — подчеркнул генеральный директор ГК «Униматик» Петр Ващенко.

Напомним, что ПСБ и Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) в ходе XIII Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023 подписали также соглашение о сотрудничестве по созданию научно-производственной предпринимательской экосистемы «Космос» в Екатеринбурге.

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Автор: Татьяна Юстус
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