Японский концерн Isuzu Motors ушел из России

Производитель так и не смог наладить поставки комплектующих и решил покинуть российский рынок. Ранее в компании говорили о приостановке деятельности, но продолжали выплачивать зарплату сотрудникам.

Японский автомобильный концерн Isuzu покинул российский рынок, пишет «Коммерсант». Компания передала активы своей «дочки» крупному автопроизводителю «Соллерс». Именно он будет поставлять запчасти для грузовых автомобилей Isuzu, а также планирует перезапустить производство грузовиков на заводе в Ульяновске.

Isuzu приостановила производство грузовиков на заводе в Ульяновске в марте 2022 г., при этом выплата зарплат сотрудникам продолжалась, а сам производитель говорил, что планирует продолжить работу на российском рынке. Впоследствии наладить поставки комплектующих так и не удалось.

Ранее DK.RU рассказывал, что в 2023 г. году рынок автомобилей постепенно восстанавливается после событий 2022 г., когда в России остановилось производство на площадках западных, корейских и японских автоконцернов, которые решили покинуть страну.

Встали также многие заводы российских предприятий из-за проблем с комплектующими. Сейчас объемы производства и продаж новых автомобилей все еще значительно ниже уровней прошлых лет, при этом расширение предложения отстает от восстановления спроса.

Кроме того, в России подходят к концу запасы автомобилей массового сегмента, пишут «Известия». В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» говорят, что счет реально доступных авто идет и вовсе на десятки.