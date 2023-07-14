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Японский концерн Isuzu Motors ушел из России

Японский концерн Isuzu Motors ушел из России
Иллюстрация: isuzu.ru

Производитель так и не смог наладить поставки комплектующих и решил покинуть российский рынок. Ранее в компании говорили о приостановке деятельности, но продолжали выплачивать зарплату сотрудникам.

#НОВОСТИ

Японский автомобильный концерн Isuzu покинул российский рынок, пишет «Коммерсант». Компания передала активы своей «дочки» крупному автопроизводителю «Соллерс». Именно он будет поставлять запчасти для грузовых автомобилей Isuzu, а также планирует перезапустить производство грузовиков на заводе в Ульяновске.

Isuzu приостановила производство грузовиков на заводе в Ульяновске в марте 2022 г., при этом выплата зарплат сотрудникам продолжалась, а сам производитель говорил, что планирует продолжить работу на российском рынке. Впоследствии наладить поставки комплектующих так и не удалось.

Ранее DK.RU рассказывал, что в 2023 г. году рынок автомобилей постепенно восстанавливается после событий 2022 г., когда в России остановилось производство на площадках западных, корейских и японских автоконцернов, которые решили покинуть страну.

Встали также многие заводы российских предприятий из-за проблем с комплектующими. Сейчас объемы производства и продаж новых автомобилей все еще значительно ниже уровней прошлых лет, при этом расширение предложения отстает от восстановления спроса.

Кроме того, в России подходят к концу запасы автомобилей массового сегмента, пишут «Известия». В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» говорят, что счет реально доступных авто идет и вовсе на десятки.

Автор: Екатерина Тарханова
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