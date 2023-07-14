Украшения, косметика, посуда. В Екатеринбурге в выходные пройдет ярмарка самозанятых

В кластере «Домна» в субботу и воскресенье будут продавать свою продукцию мастера региона. Гостей также ждут лекции, мастер-классы, организованная фотозона и музыкальное сопровождение.

В субботу, 15 июля, в креативном кластере «Домна» на ул. Вайнера откроется ярмарка продукции самозанятых. Откроют ярмарку в поддержку самозанятых мастеров региона министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В мероприятии примут участие 30 самозанятых, участники были отобраны из 150 желающих. Главные темы летней ярмарки — стиль, отдых, красота и творчество. Гостей ждут сезонные аксессуары и украшения, оригинальный интерьерный декор и авторская керамика, крафтовая косметика и другие товары для красоты. В программе также авторские dj-сеты, выступление музыкального коллектива OLIVIA, скетч-портреты, актуальный лекторий, мастер-классы, пляжная фотозона и сезонные напитки. Все активности организуют также самозанятые уральцы.

Ярмарка будет работать с 10:00 до 18:00, развлекательная и познавательная программы стартуют в 12.00. Вход на ярмарку и участие в лекциях и мастер-классах бесплатные, но на мероприятия нужно предварительно зарегистрироваться.

Всего в 2023 году запланировано четыре сезонных ярмарки, следующие пройдут в октябре и декабре. Организатор события — Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

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