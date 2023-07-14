«Автоваз» выходит из капитала крупнейшего в России производителя автозапчастей

После ухода Renault и передачи «Автоваза» государству от сотрудничества с заводом отказались глобальные поставщики компонентов, что вынудило автопроизводителя вернуться к локальным поставщикам.

«Автоваз» выйдет из капитала группы «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), крупнейшего в России производителя автозапчастей и компонентов для автопрома, сообщает Forbes.ru. Автопроизводитель передаст 40% ОАТ «Камазу». После завершения сделки «Камаз» будет единолично контролировать группу. Вице-президент «Автоваза» по закупкам Михаил Соснин пояснил, что процесс выхода «Автоваза» из капитала ОАТ был предопределен акционерным соглашением, подписанным еще прошлыми владельцами компании — французской Renault и «Ростехом». Сделка носит безденежный характер.

Передача акций не скажется на поставках компонентов, поскольку ОАТ — один из крупнейших поставщиков для «Автоваза», отметил в беседе с РБК главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «То, что ОАТ делает для «Автоваза», ему негде сейчас по таким ценам купить. В свою очередь, ОАТ некому больше это продавать. Поэтому это связанные партнеры», — пояснил он.

«Автоваз» хотел стать совладельцем ОАТ еще в 2015 г., но получил его акции только в 2021 г. за долги, которые образовались еще во времена, когда группой владел «Оборонпром». Глава «Ростеха» Сергей Чемезов отмечал, что долг ОАТ перед «Автовазом» составляет 10 млрд руб. Представитель «Камаза», 47,1% которого принадлежит «Ростеху», тогда пояснял, что передача акций «Автовазу» необходима для создания партнерства и развития компетенций ОАТ в области производства автокомпонентов.

Соснин, выступая на выставке ИННОПРОМ, отмечал, что после ухода Renault из России и передачи «Автоваза» государству от сотрудничества с заводом отказались глобальные поставщики компонентов, что вынудило автопроизводителя вернуться к локальным поставщикам «со сниженными ресурсами» продукции: потерей инженерных компетенций, нехваткой производственных мощностей, износом оборудования, слабым финансовым состоянием, оттоком персонала.

Совет Федерации с подачи АвтоВАЗа предлагает поднять в РФ утильсбор на машины, перепродаваемые в течение трех лет после ввоза, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с премьером Михаилом Мишустиным. В правительстве сейчас согласны направить на субсидии половину средств от обсуждаемого повышения утильсбора. Основным бенефициаром господдержки остается АвтоВАЗ, который и выступил с данным предложением, рассказывал DK.RU.