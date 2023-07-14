Банк России ожидает ускорения инфляции в ближайшие месяцы

По мере дальнейшей активизации спроса и исчерпания сформированных запасов товаров эффект падения национальной валюты «может перенестись в цены в большем объеме».

Девальвация рубля пока не сильно сказалась на потребительских ценах, за исключением стоимости туристических услуг и автомобилей, однако это может измениться, предупредил Центробанк. Банк России по-прежнему ожидает ускорения инфляции в ближайшие месяцы. Показатель будет расти по мере усиления ценового давления и выхода из расчета низких значений лета-осени 2022 г.:

Эффект переноса ослабления рубля пока менее заметен, чем обычно. Исключением являются отдельные товары и услуги, спрос на которые сохраняется на высоком уровне. Например, услуги зарубежного туризма и автомобили. Однако по мере дальнейшей активизации спроса и исчерпания сформированных запасов товаров накопленный эффект падения национальной валюты может перенестись в цены в большем объеме.

В июне потребительские цены в России ускорили рост до 0,37% после 0,31% в мае. С поправкой на сезонность прирост составил 0,52% (против 0,39% месяцем ранее), что в годовом выражении соответствует 6,4%. На товары и услуги с волатильной ценовой динамикой пришлась большая часть роста цен. Годовой рост цен ускорился в категориях непродовольственных товаров и продовольствия, стоимость услуг практически не изменилась.

По данным Минэкономики, на неделе с 4 по 10 июля годовая инфляция ускорилась до 3,59% против 3,43% неделей ранее. По данным Росстата, за июнь годовая инфляция ускорилась до 3,25% с 2,51% в мае. С начала месяца прирост цен к 10 июля составил 0,20%, с начала 2023 г. — 2,97%.

В начале июля рубль обновил минимумы более чем за 15 месяцев: евро поднимался выше 102 руб., доллар — выше 93 руб. впервые с кризисного марта 2022 г., рассказывал DK.RU. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 6 июля заявила, что удорожание валют связано с балансом экспорта и импорта России, призвав не строить «теории заговора» о том, что рубль специально ослабляют для покрытия дефицита бюджета. Глава ЦБ подчеркнула, что регулятор готов вмешаться в валютный курс интервенциями только в случае рисков для финансовой стабильности.