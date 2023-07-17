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Десятки тысяч человек вышли на Крестный ход в Екатеринбурге

Десятки тысяч человек вышли на Крестный ход в Екатеринбурге
Иллюстрация: Пресс-служба Екатеринбургской епархии

Паломники из разных регионов России и иностранные гости в память о Царской семье прошли до урочища Ганина Яма, где стоит монастырь святых Царственных страстотерпцев.

#НОВОСТИ

В ночь на понедельник в Екатеринбурге прошли основные мероприятия фестиваля «Царские дни», который проходит в память о семье последнего российского императора Николая II, которая была расстреляна в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в доме Ипатьева.

Традиционное богослужение на площади перед Храмом на Крови возглавили 12 архиереев, в том числе митрополиты Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, Ташкентский и Узбекистанский Викентий, Казанский и Татарстанский Кирилл. После этого колонна верующих отправилась к урочищу Ганина Яма. Рано утром колонна достигла шахты №7, куда были сброшены члены семьи Романовых после расстрела. Там отслужили молебен.

По оценкам Екатеринбургской епархии, в Крестном ходе приняли участие около 40 тыс. человек. Колонну сопровождали мобильные группы помощи Православной службы милосердия и добровольцы.

Ранее DK.RU писал, что Крестный ход в Екатеринбурге проходил в рамках «Царских дней» — они проводятся уже в 15-й раз. В прошлом году в Царский крестный ход отправились почти 50 тыс. человек из нескольких стран.

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Автор: Елизавета Порошина
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