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Свердловская область вошла во второй национальный туристический маршрут — Императорский

Свердловская область вошла во второй национальный туристический маршрут — Императорский
Иллюстрация: императорскиймаршрут.рф

Теперь по территории региона проходят два турмаршрута со статусом «национальный». Первый — Демидовский. В Императорский вошли 24 региона, уральских городов в нем два — Екатеринбург и Алапаевск.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Теперь у Свердловской области два национальных туристических маршрута: Демидовский маршрут и Императорский маршрут. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Эльмира Туканова, руководитель Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.

Она подчеркнула: то, что Свердловская область включена в маршрут, — результат работы не только департамента, но и Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, муниципалитетов, Центра развития туризма Свердловской области, туроператоров региона, экскурсоводов, предприятий туриндустрии.

Согласно сайту проекта, в «Императорский маршрут» входят 24 региона: Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Пермский край, Свердловская, Тюменская, Омская, Орловская, Новгородская, Воронежская, Томская, Псковская, Кировская, Калужская, Костромская области, респ. Крым, респ. Татарстан, Ставропольский край, Брянская, Новосибирская, Калининградская, Тульская, Нижегородская и Ростовская области.

Концепция проекта предполагает постоянное расширение географии и содержание новых историко-культурных маршрутов за счет глубины профиля туристского продукта — это знакомство туристов с разными сторонами жизни и деятельности членов Императорской фамилии: семья, воспитание детей, социальное служение, служение Отечеству на фронтах, основание новых городов и экономических направлений, окружение, — сообщается на сайте.

В Свердловской области проектом предусмотрен тур выходного дня по Екатеринбургу и Алапаевску. Первый день проходит в столице Урала, а вторые сутки пройдут в Алапаевске, где есть музей памяти представителей Российского Императорского Дома, памятник Елизавете Федоровне.

Напомним, год назад, 2 июня 2022 г., статус национального в Свердловской области получил Демидовский маршрутРешение о придании Демидовскому маршруту статуса национального принял экспертный совет при Ростуризме.

По сути, это организованный автобусный тур по области с экскурсиями, питанием и проживанием, рассчитанный на три дня. Он включает четыре города Среднего Урала: Екатеринбург, Невьянск, Верхние Таволги и Нижний Тагил. Протяженность направления составляет 329 км.

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Автор: Татьяна Юстус
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