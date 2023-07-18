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В Свердловской области построят завод по производству труб большого диаметра

В Свердловской области построят завод по производству труб большого диаметра
Иллюстрация: Департамент информационной политики региона

Объем инвестиций — 1,5 млрд руб., территория — 13,5 тыс. кв. м, на предприятии предположительно будет создано 300 рабочих мест.

#НОВОСТИ

В Нижнем Тагиле построят завод по производству труб большого диаметра. Здесь будет создано 300 новых рабочих мест. Соглашение о сопровождении проекта в присутствии заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина подписали компания «Металлинвест» и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области в дни международной выставки ИННОПРОМ-2023. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Трубы большого диаметра, которые будут выпускать на производстве, используются для прокладки магистральных трубопроводов, теплосетей, систем водоснабжения и канализации, а также широко используются предприятиями нефтяной и газовой промышленности, — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Завод на площади 13,5 тыс. кв. м планируют построить до конца 2026 г. Объём инвестиций оценивается в 1,5 млрд руб.

«Промышленные компании для оптимизации инвестиционных процессов нуждаются в привлечении финансовых, информационных и консалтинговых ресурсов. Для нас очень важно системное сотрудничество с министерством инвестиций и развития Свердловской области и Агентством по привлечению инвестиций региона для получения государственных мер поддержки, участия в деловых мероприятиях», — заявил руководитель отдела инвестиций УК «Металлинвест» Илья Новожилов.

Напомним, что в Свердловской области также планируется построить завод по производству газового оборудования.

Проект будет реализован на площадке особой экономической зоны «Титановая долина». Он позволит создать 150 новых рабочих мест и обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Этот проект позволит удовлетворить растущий спрос на уже представленное в ассортименте холдинга оборудование и запустить новую линейку оборудования для переработки газа и газового конденсата.  

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Автор: Татьяна Юстус
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