Три рубля: Банк России решил увековечить память Виктора Цоя

На новой коллекционной монете изображен символ эпохи перестройки Виктор Цой, стоящий в пол-оборота с микрофоном в руках. На фоне видна гитара с символическими языками пламени.

Банк России выпустил памятную монету из серебра 925-й пробы с изображением основателя и солиста группы «Кино», сообщили в пресс-службе ЦБ. На монете изображен Виктор Цой, стоящий в пол-оборота с микрофоном в руках. Также на фоне изображена гитара с символическими языками пламени, которые выполнены в технике лазерного матирования. На монете выгравированы имя и годы жизни Цоя — 1962-1990:

Основатель и солист группы «Кино» Виктор Цой был кумиром своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки. Цой также известен работами в кино: в фильме «Асса» он сыграл самого себя, а после главной роли в картине «Игла» журнал «Советский экран» признал его актером года. Песни Виктора Цоя слушают до сих пор, их знает уже не одно поколение.

Диаметр монеты составляет 39 мм, вес металла в чистом виде 31,1 г. Памятная монета выпущена тиражом 5000 шт. В ЦБ подчеркнули, что она является законным средством платежа и ее обязаны принимать по номиналу без ограничений.

В начале июля Банк России выпустил памятную монету к 300-летию Екатеринбурга, рассказывал DK.RU. Она поступила в обращение 4 июля и является законным средством наличного платежа. Номинал серебряной монеты — 3 руб., тираж также составил 5000 экземпляров. На ее лицевой стороне — рельеф государственного герба РФ. На оборотной стороне изображены здание администрации Екатеринбурга и ящерка с камнем на фоне панорамы города.