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Хуснуллин заявил, что в бюджете заканчиваются деньги на льготную ипотеку

Хуснуллин заявил, что в бюджете заканчиваются деньги на льготную ипотеку
Автор фото: Дмитрий Астахов. Иллюстрация: ТАСС

В правительстве думают, где искать средства на продолжение льготной ипотеки, потому что лимит средств, которые выделили на программу из бюджета, уже заканчивается.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#ИПОТЕКА#НОВОСТИ

В бюджете РФ заканчивается лимит средств, которые правительство закладывало на субсидирование ставки по льготной ипотеке. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что бюджету вряд ли удастся годами поддерживать льготную ипотеку, по его словам, субсидии, вероятнее всего, закончатся в 2023 г.:  

Мы сегодня с министром финансов РФ утром это очень подробно обсудили. Мы видим, что в этом году нам, скорее всего, средств будет не хватать. Нам, скорее всего, придется добавить объем льготного финансирования, — сказал он.  

При этом Марат Хуснуллин отметил, что программу пока что сворачивать не планируют. Сейчас в правительстве обсуждают, какой объем средств может потребоваться на дальнейшее финансирование льготной ипотеки.  

Сумма будет зависеть от ключевой ставки, определяемой Банком России. В зависимости от этого будет понимание, какой объем средств потребуется. Но мы останавливать на сегодняшний день программу не планируем.  

Напомним, что программа льготной ипотеки с господдержкой заработала в России в апреле 2020 г. Некоторые эксперты полагают, что на сегодняшний день рынок недвижимости стал заложником льготной ипотеки, сообщал DK.RU. Волна субсидий на новостройки в России привела к резкому росту цен и снижению доступности жилья, теперь рынок нуждается в их отмене. «Именно цены, достигшие астрономических высот за счет дешевой ипотеки, — главная проблема рынка, а отнюдь не недостаток спроса», — говорят эксперты.  

Ранее DK.RU также рассказывал, что бюджет РФ испытывает серьезный дефицит, а министр финансов Антон Силуанов неоднократно предупреждал, что с 2024 г. планируются сокращения госрасходов.

Автор: Екатерина Тарханова
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