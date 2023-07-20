В Екатеринбурге пройдет слет руководителей производственных компаний

В первые выходные августа в Екатеринбурге состоится СЛЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ — это встреча без галстуков для представителей производственных компаний. Цель — познакомиться и обменяться опытом.

5-6 августа в Екатеринбурге пройдет неформальная встреча для руководителей производственных предприятий СЛЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. На него приглашаются руководители компаний, желающие поделиться опытом и узнать, как прокачать свою команду. Организаторы: Екатеринбургский центр развития предпринимательства и Клуб производителей ПРОРЫВ.

Основная программа сверстана на 5 августа. В этот день организаторы приготовили для участников следующие мероприятия:

1. Деловая-обучающая программа для руководителей (и ваших команд управления) с 10.00 до 17.30

Хэдлайнер — Илья Балахнин (Москва) — ведущий маркетолог практик, известный спикер. Тема его выступления — Современные тренды на рынке. Маркетинг на основе данных в производственном секторе. Спикеры: Евгений Морозов, Ольга Иноземцева, Александр Пирогов. Главная задача дня - построить вместе с командой ТОПов план действий на ближайший период.

2. Семейная программа пройдет параллельно с основной в локации ПОДВОРЬЕ с 10.00 до 18.30. Для детей мастер-классы приготовления пиццы и квесты, для мам — сильнейший мастер-класс от партнера Сети клиник LINLINE и шоу с мастер-классом «Приготовления соусов, салатов и брускет» от известного шеф-повара Григория Золотого (Победитель битвы НА НОЖАХ).

3. Праздничный вечер с бардами и барбекю с 19.00 до 22.00 украсят песни бардов под гитару, фестиваль барбекю и салют

Ссылка на регистрацию: https://clck.ru/3547QU.

О спикерах

Илья Балахнин, управляющий партнёр Paper Planes. Опыт в маркетинге более 15 лет. Направление экспертизы: стратегия, маркетинг, основанный на данных, бизнес-процессы, digital-стратегия. Клиенты: Сибур, Сколково, Правительство Москвы, Минсельхоз, Татспиртпром, Открытие, Bosch, Knauf, Тройка Диалог/Sberbank CIB.

Евгений Морозов, руководитель проектов НО ФОНД ЕЦРП, спикер блока гипотезы роста. Заявленная тема: «Как формировать и приоритизировать гипотезы. Что делать сейчас, чтобы вырваться в лидеры». Лучший трекер в реальном бизнесе, 2022. Руководитель акселератора СИЛА ПРОРЫВА. Основатель Лаборатории производственного трекинга. Ведущий внешний трекер корпорации Северсталь, эксперт и трекер акселераторов Сколково, Корпорации МСП, Газпромнефть. Сертифицированный OKR-коуч. , руководитель проектов НО ФОНД ЕЦРП, спикер блока гипотезы роста. Заявленная тема: «Как формировать и приоритизировать гипотезы. Что делать сейчас, чтобы вырваться в лидеры». Лучший трекер в реальном бизнесе, 2022. Руководитель акселератора СИЛА ПРОРЫВА. Основатель Лаборатории производственного трекинга. Ведущий внешний трекер корпорации, эксперт и трекер акселераторов. Сертифицированный OKR-коуч.

Ольга Иноземцева, директор филиала ООО «Юнилевер Русь» г. Екатеринбург, спикер блока «Персонал». Заявленная тема: «Набор практик для мотивации и вовлеченности персонала. Топ-компетенции и навыки успешного лидера 2023». Экс вице-директор по качеству ОАО Концерн «КАЛИНА». Автор книги «Качество для бизнеса. Азбука», к.х.н., эксперт-практик и преподаватель с 25+ летним опытом в области менеджмента, обеспечения качества и эффективности производства, построения и оптимизации бизнес-процессов, инноваций и внедрения изменений. Руководитель программы «Академия производственного руководителя»-2022 ООО «Юнилевер Русь», научный руководитель программы Mini-MBA «Производственные системы предприятия» Высшей Экономической Школы (ВЭШ).

Александр Пирогов, управляющий партнёр «The First Class Management», спикер блока «Продажи». Заявленная тема: «Как превратить отдел продаж в денежную машину?». Эксперт в области продаж и увеличения эффективности. Среди клиентов: Nestlé Россия, Nissan, АН «Новосел», Вилла66, Радио СИ, BeBrand Group, Инсис, Z&G.Event, Метиз-Мастер, Гала-Центр, 150+ успешных проектов. Более 15 лет — личный и командный тренер. Больше 20 лет опыта в управлении и продажах.

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