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Австралия присоединилась к санкциям в отношении УЗГА и УОМЗ

Австралия присоединилась к санкциям в отношении УЗГА и УОМЗ
Иллюстрация: ru.freepik.com

Оба этих предприятия находятся под санкциями со стороны Евросоюза и Японии, а УЗГА — еще и со стороны США и Канады.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Австралия ввела санкции в отношении Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) и Уральского оптико-механического завода им. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»). Информация об этом размещена на сайте МИД страны. 

Всего в свежий санкционный список Австралии попали 35 российских организаций, а также 10 граждан России и Белоруссии, пишет «Ъ-Урал». В МИД уточнили, что ограничения введены в отношении предприятий, «имеющих важное экономическое и стратегическое значение для России».

Напомним, что Уральский завод гражданской авиации представил планы по созданию производства самолетов «Ладога», которое разместится во второй очереди «Титановой долины» в Арамили. Заявление прозвучало на полях X Международного сибирского транспортного форума в Новосибирске.

Как рассказал начальник отдела продаж воздушных судов УЗГА Александр Иванов, сейчас на предприятии строят первый опытный образец воздушного судна — работы планируют завершить до конца года. На начало 2024 г. запланирован первый полет турбовинтового самолета. К концу 2024 г. предприятие планирует получить сертификат на воздушное судно, а в 2025 г. наладить его серийное производство.

УЗГА является основным резидентом ОЭЗ «Титановая долина» на площадке Уктус. Занимается разработкой, производством, испытаниями, ремонтом и обслуживанием авиационной техники, деталей, узлов и агрегатов. Участвует в создании легкого многоцелевого самолета «Байкал» и турбовинтового регионального самолета «Ладога», УЗГА сейчас также находится под санкциями США, Евросоюза, Канады и Японии.

Уральский оптико-механический завод (Екатеринбург) — российское предприятие по разработке и производству оптико-электронных систем и комплексов военного назначения и гражданского приборостроения. Сейчас УОМЗ находится под санкциями Евросоюза и Японии.

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Автор: Татьяна Юстус
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