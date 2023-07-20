Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

В октябре 2022 г. предприниматель отказался от российского гражданства, а в марте 2023 г. подал в МИД Великобритании официальное обращение с просьбой исключить его из санкционного списка.

Власти Великобритании с 20 июля сняли санкции с Олега Тинькова, об этом сообщается на сайте британского правительства.

Следующая запись была удалена из сводного списка и больше не подлежит замораживанию активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков, — цитирует документ Forbes.

Санкции в отношении Олега Тинькова были введены в 2022 г., британские власти отмечали, что предприниматель был акционером Тинькофф Банка, а это организация, которая работает в «отрасли, имеющей стратегическое значение» для российского правительства.

В апреле 2022 г. «Интеррос» Владимира Потанина заявил о покупке у Олега Тинькова и его семьи 35% банка TCS Group, материнской компании банка «Тинькофф», рассказывал DK.RU.

В марте 2023 г. Олег Тиньков подал в МИД Великобритании официальное обращение с просьбой исключить его из санкционного списка. Он утверждал, что, хотя многие российские предприниматели заслуженно попали под санкции, он оказался в этом списке ошибочно.

Также с просьбой снять с Тинькова ограничения выступили экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан иноагентом) и британский миллиардер Ричард Брэнсон.

Ранее DK.RU сообщал, что в октябре 2022 г. Олег Тиньков отказался от российского гражданства