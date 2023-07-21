Госдума собирается ввести штрафы от 50 до 500 тыс. руб. за неявку в военкомат

Депутаты утвердят новую сетку штрафов для военнообязанных. Предполагается, что в том числе будут введены штрафы за несообщение военкомату о переезде, смене семейного положения или работы.

Депутаты готовят поправки, ужесточающие наказание за неисполнение военных обязанностей. Так, за неявку в военкомат без уважительной причины придется заплатить 50 тыс. руб. В настоящее время этот штраф составляет от 500 до 3 тыс. руб. Это одна из нескольких поправок, которые были одобрены комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, сообщил Коммерсантъ.

Кроме того, поправки предусматривают штраф в размере от 10 до 20 тыс. руб. за неуведомление военкомата об изменении семейного положения, получении образования, смене места работы, учебы, должности или места пребывания.

Новые штрафы, предлагаемые законопроектом, составят 40-50 тыс. руб. за неявку военнообязанного в указанное время и место без уважительной причины. 10-20 тыс. руб. придется заплатить за несообщение об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, а также за неуведомление о выезде из страны на срок от шести месяцев или о въезде в страну (в настоящее время этих штрафов нет в законодательстве).

Штрафы в размере от 15 до 25 тыс. руб. для физических и от 40 до 50 тыс. руб. для должностных лиц предусмотрены за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей, 15-25 тыс. руб. — за уклонение от медицинского осмотра, умышленную порчу или утрату документов воинского учета.

Штрафы в размере 60-80 тыс. руб. для должностных лиц и 400-500 тыс. руб. для юрлиц грозят за неисполнение своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации. Те же суммы предусмотрены для тех, кто проигнорирует поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации. До 400 тыс. руб. составит наказание за непредоставление в военные комиссариаты списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.

По словам депутатов, эти штрафы являются частью усилий правительства для обеспечения исполнения военных обязанностей граждан и поддержки обороноспособности страны.

С июля 2023 г. ГИБДД использует интегрированную базу данных, в которой есть сведения о призывниках, не явившихся в военкомат, приводил DK.RU слова начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаила Черникова. Такие призывники не смогут получить госуслуги по линии ГИБДД. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия.