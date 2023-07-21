Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 20.07
91,20
102,44
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Лесном построят производство беспилотников за 200 млн руб.

В Лесном построят производство беспилотников за 200 млн руб.
Иллюстрация: Департамент информполитики Свердловской области

Это будет не единственный подобный проект в Свердловской области — во время ИННОПРОМ о создании производства беспилотников для гражданских нужд также договорились Евгений Куйвашев и Сергей Собянин.

#НОВОСТИ

В 2025 г. на территории закрытого города Лесной, который получил статус территории опережающего социально-экономического развития в 2019 г., запустят производство беспилотных летательных аппаратов. Реализацией проекта займется Научно-производственный комплекс «Энергетические системы и компоненты» («НПК ЭСК»).

Объем инвестиций в проект составит 200 млн руб., сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. На первом этапе потребуется 45 млн. В прошлом году «НПК ЭСК» получила статус резидента ТОСЭР, поэтому сможет рассчитывать на определенные налоговые преференции.

Считанные годы пройдут, и беспилотники будут востребованы везде — в строительстве, сельском хозяйстве, логистике, геопространственных данных. Наш регион обладает компетенциями в сфере проектирования, производства, оснащения и модернизации оборудования для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, — отметил заместитель губернатора Дмитрий Ионин.

Соглашение о реализации проекта было подписано на полях ИННОПРОМ — сопровождать его будет Агентство по привлечению инвестиций региона.

Еще одно соглашение о создании производства беспилотников на полях международной выставки подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Евгений Куйвашев. Такие квадрокоптеры планируют использовать для сельского хозяйства, геологоразведки и тушения пожаров. По данным телеграм-канала «Не для протокола», Москва вложит в проект свои инвестиции, а Свердловская область — технологии.

Ранее DK.RU писал, что производители беспилотников смогут стать резидентами технопарка электронной промышленности, который создается в Новокольцовском микрорайоне. Он разместится на площади в 10 га, рядом с будущим кампусом УрФУ. 6500 кв. метров площадей будут отведены под производственные помещения, 3 тыс. кв. м — под лабораторно-офисные помещения, 500 кв. м займет коворкинг. Первую очередь технопарка планируют построить к 2025 г.

Автор: Елизавета Порошина
Самое читаемое
  • В Свердловской области построят завод по производству труб большого диаметраВ Свердловской области построят завод по производству труб большого диаметра
  • На Уктусе построят новую улицу вдоль ИсетиНа Уктусе построят новую улицу вдоль Исети
  • Широта крымская, долгота колымская. Зачем ехать во ВладивостокШирота крымская, долгота колымская. Зачем ехать во Владивосток
  • «Доверяй, но проверяй». Глава МЧС попросил возобновить регулярные проверки бизнеса«Доверяй, но проверяй». Глава МЧС попросил возобновить регулярные проверки бизнеса
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.