В Лесном построят производство беспилотников за 200 млн руб.

Это будет не единственный подобный проект в Свердловской области — во время ИННОПРОМ о создании производства беспилотников для гражданских нужд также договорились Евгений Куйвашев и Сергей Собянин.

В 2025 г. на территории закрытого города Лесной, который получил статус территории опережающего социально-экономического развития в 2019 г., запустят производство беспилотных летательных аппаратов. Реализацией проекта займется Научно-производственный комплекс «Энергетические системы и компоненты» («НПК ЭСК»).

Объем инвестиций в проект составит 200 млн руб., сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. На первом этапе потребуется 45 млн. В прошлом году «НПК ЭСК» получила статус резидента ТОСЭР, поэтому сможет рассчитывать на определенные налоговые преференции.

Считанные годы пройдут, и беспилотники будут востребованы везде — в строительстве, сельском хозяйстве, логистике, геопространственных данных. Наш регион обладает компетенциями в сфере проектирования, производства, оснащения и модернизации оборудования для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, — отметил заместитель губернатора Дмитрий Ионин.

Соглашение о реализации проекта было подписано на полях ИННОПРОМ — сопровождать его будет Агентство по привлечению инвестиций региона.

Еще одно соглашение о создании производства беспилотников на полях международной выставки подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Евгений Куйвашев. Такие квадрокоптеры планируют использовать для сельского хозяйства, геологоразведки и тушения пожаров. По данным телеграм-канала «Не для протокола», Москва вложит в проект свои инвестиции, а Свердловская область — технологии.

Ранее DK.RU писал, что производители беспилотников смогут стать резидентами технопарка электронной промышленности, который создается в Новокольцовском микрорайоне. Он разместится на площади в 10 га, рядом с будущим кампусом УрФУ. 6500 кв. метров площадей будут отведены под производственные помещения, 3 тыс. кв. м — под лабораторно-офисные помещения, 500 кв. м займет коворкинг. Первую очередь технопарка планируют построить к 2025 г.