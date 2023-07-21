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Wildberries запустил продажу российских телевизоров под собственной маркой Razz

Wildberries запустил продажу российских телевизоров под собственной маркой Razz
Автор фото: Сергей Пятаков. Иллюстрация: РИА Новости

В планах маркетплейса расширить линейку бытовой техники под СТМ до 100 наименований. Wildberries будет выпускать смартфоны, холодильники, блендеры и др. на заводах в России и Китае.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Маркетплейс Wildberries начал продавать телевизоры под собственной маркой Razz. Технику собирают на заводах ООО «Квант» в Московской и Воронежской областях, пишут «Ведомости».  

Покупателям доступны семь вариантов Smart TV с диагональю от 24 до 65 дюймов и разрешением до 4К. Стоимость зависит от технических характеристик и составляет от 7,5 тыс. до 40 тыс. руб.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что телевизоры оснащены встроенным ассистентом «Маруся» и магазином приложений RuStore.  

Ритейлер планирует продавать телевизоры в России, Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии, Узбекистане и других странах, где присутствует Wildberries.  

О планах запустить производство бытовой техники под брендами Razz и Ruzz в Wildberries рассказывали еще в марте 2023 г. Там отметили, что производить товары будут как на российских фабриках, так и в Китае.

Помимо телевизоров маркетплейс собирается продавать под СТМ холодильники, смартфоны, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры, телевизоры и  прочие товары.  

Добавим, что российские компании активно осваивают рынок Smart TV. Ранее в продажу поступили телевизоры на российском ПО под брендом Sber, также умные телевизоры есть у Яндекса, они поддерживают голосового ассистента Алису и имеют разрешение 4К Ultra HD. Кроме того, МТС презентовал умные телевизоры Kion Smart TV на операционной системе Android 11.

DK.RU рассказывал, что после ухода с российского рынка европейских производителей бытовой техники их заводами активно интересуются российский и китайский бизнес. Речь идет о заводах Bosch, LG и Samsung.

Ранее стало известно, что турецкая компания Vestel планирует заменить производство техники Whirlpool, Electrolux и Zanussi на заводе в городе Александров.

Автор: Екатерина Тарханова
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