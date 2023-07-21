За три года посещаемость уральских ТЦ снизилась на четверть

На это повлияли пандемия коронавируса, а также санкции, уход международных брендов и снижение покупательной способности россиян. Стоит ли ждать стабилизации?

Компания Focus Technologies озвучила данные о посещаемости торговых центров Урала в первом полугодии 2023 г. Так, показатель Mall Index, который отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей, оказался сопоставим с показателем первого полугодия 2022 г. Но при этом, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., показатель оказался на 24% ниже.

Как пишет «Ъ-Урал» со ссылкой на руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева, отставание от допандемийного уровня остается достаточно значительным на протяжении долгого времени:

Дело в том, что в следующем за ним 2020 г. в период наиболее серьезных ограничений на посещение объектов торговли, многие наиболее консервативные в своем поведении потребители впервые попробовали онлайн-сервисы заказа товаров и услуг. Так, часть посетителей, оценив ряд преимуществ е-commers, сократила количество визитов в ТЦ в дальнейшем.

Эксперт также отметил, что показатель первого полугодия 2022 г. был относительно благополучным, потому что в первом квартале уход международных брендов и снижение покупательной способности на россиян еще не оказывали такое серьезное влияние на трафик. В настоящей момент динамика среднедневной аудитории ТЦ демонстрирует признаки стабилизации.

Ранее DK.RU писал, что спрос арендаторов на помещения для торговли стал медленно восстанавливаться в начале текущего года. Постепенно стала расти и посещаемость торговых центров. Одной из причин этого эксперты называют открытие новых брендов вместо бывших магазинов группы Inditex, включая один из самых популярных у россиян Zara.