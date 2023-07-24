Назначен новый директор Центра развития туризма Свердловской области
Им стала профессионал из отрасли Марина Чистякова. До назначения на новую должность она пять лет возглавляла Центр развития туризма города Каменска-Уральского.
Распоряжение о назначении Марины Чистяковой директором регионального Центра развития туризма подписал губернатор Евгений Куйвашев. До этого обязанности руководителя центра исполнял Иван Пономарев.
В своем телеграм-канале руководитель департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова отметила, что Марина Чистякова — профессионал из отрасли, ответственный руководитель и человек с активной жизненной позицией:
За пять лет под ее руководством ЦРТ Каменска-Уральского вошел в топ-10 лучших туристско-информационных центров страны, а также по итогам участия в Национальной премии «Russian Event Awards» был удостоен Гран-при в номинации «Лучший ТИЦ».
В числе удачных кейсов Марины Чистяковой — туристические «Ласточки» выходного дня из Екатеринбурга в Каменск-Уральский, которые удалось запустить совместно со Свердловской железной дорогой. Также она организовывала событийные мероприятия, которые становились лучшими в регионе.
Напомним, что Центр развития туризма занимается развитием внутренних туристических продуктов региона, а также выступает связующим звеном между бизнесом, обществом и органами власти в туристическом секторе.
Как уже сообщал DK.RU, в настоящий момент Свердловская область входит в два национальных туристических маршрута:
- «Демидовский» (региональный маршрут получил статус национального летом прошлого года)
- «Императорский» (Свердловская область недавно была включена в него наряду с 23 другими регионами страны — проектом предусмотрен тур выходного дня по Екатеринбургу и Алапаевску).
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