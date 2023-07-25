Как производственникам выстраивать маркетинг и работать с персоналом в новых реалиях?

Ответы — на неформальной встрече для руководителей производственных предприятий, которая пройдет в Екатеринбурге в начале августа. Программа почти секретного «слёта» — в материале DK.RU.

В первые выходные августа, 5 и 6 числа, в Екатеринбурге состоится неформальная встреча для руководителей производственных предприятий «Слет производителей». Приглашаются собственники и топ-менеджеры компаний, желающие поделиться опытом и узнать, как прокачать свою команду. Сотрудники отделов маркетинга и кадров приглашаются тоже — но только в сопровождении руководителей своих предприятий!

Несмотря на неформальный статус, участников ожидает насыщенная деловая программа. В числе спикеров:

Евгений Морозов, руководитель проектов Екатеринбургского центра развития предпринимательства. Тема: «Как формировать и приоритизировать гипотезы. Что делать сейчас, чтобы вырваться в лидеры».

О персоне : лучший трекер в реальном бизнесе, 2022. Руководитель акселератора СИЛА ПРОРЫВА. Основатель Лаборатории производственного трекинга. Ведущий внешний трекер корпорации Северсталь, эксперт и трекер акселераторов Сколково, Корпорации МСП, Газпромнефть. Сертифицированный OKR-коуч.

Ольга Иноземцева, директор филиала ООО «Юнилевер Русь» г. Екатеринбург. Тема: «Набор практик для мотивации и вовлеченности персонала. Топ-компетенции и навыки успешного лидера 2023».

О персоне : к.х.н., эксперт-практик и преподаватель с 25+ летним опытом в области менеджмента, обеспечения качества и эффективности производства, построения и оптимизации бизнес-процессов, инноваций и внедрения изменений, научный руководитель программы Mini-MBA «Производственные системы предприятия» Высшей Экономической Школы (ВЭШ).

Александр Пирогов, управляющий партнер «The First Class Management». Тема: «Как превратить отдел продаж в денежную машину?».

О персоне : эксперт в области продаж и увеличения эффективности (среди клиентов — Nestlé Россия, Nissan, АН «Новосёл», Вилла66, Радио СИ, BeBrand Group, Инсис, Z&G.Event, Метиз-Мастер, Гала-Центр), более 20 лет опыта в управлении и продажах.

Хэдлайнером станет Илья Балахнин, управляющий партнер Paper Planes, который раскроет тему «Современные тренды на рынке. Маркетинг на основе данных в производственном секторе».

О персоне : опыт в маркетинге более 15 лет. Направление экспертизы — стратегия, маркетинг, основанный на данных, бизнес-процессы, digital-стратегия. Клиенты — Сибур, Сколково, Правительство Москвы, Минсельхоз, Татспиртпром, Открытие, Bosch, Knauf, Тройка Диалог/Sberbank CIB.

Встречу можно посетить вместе с семьей. Специально для жен и детей разработана специальная программа, кроме того, участников ждет праздничный вечер с фестивалем бардовской песни, барбекю и салютом. Подробная информация, условия участия и анкета для регистрации — на сайте мероприятия.

Организаторы: Екатеринбургский центр развития предпринимательства и Клуб производителей ПРОРЫВ. Издание «Деловой квартал» | DK.RU — генеральный информационный партнер события.

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