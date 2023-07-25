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Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для россиян

Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для россиян
Иллюстрация: onlinespb.ru

Закон устанавливает предельные размеры кредитов. Заемщик сможет получить кредитные каникулы в случае сокращения дохода более чем на 30% или наступления чрезвычайной ситуации.

#НОВОСТИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о режиме кредитных каникул, который вступит в силу с 1 января 2024 г., пишут Ведомости. Согласно документу, заемщик имеет право потребовать у кредитора предоставления льготного периода на срок до шести месяцев. Ранее подобный режим вводился в период пандемии коронавируса в в 2020 г. Затем механизм был возобновлен на фоне санкций в 2022 г. и 2023 г.

Закон устанавливает предельные размеры кредитов: для кредитных карт — не более 150 000 руб., для автокредитов — до 1,6 млн руб., для прочих потребительских займов — 450 000 руб. Заемщик сможет получить кредитные каникулы в случае сокращения дохода более чем на 30% или наступления чрезвычайной ситуации.

Летом 2022 г. с предложением предоставить право льготного периода для граждан выступили в ЦБ. Тогда руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамут заявил, что с «социальной точки зрения мера весьма эффективна и востребована». Однако в Банке России обсуждалась идея бессрочного механизма кредитных каникул по потребкредитам еще летом 2021 г.

В июне россияне задолжали банкам больше 30 трлн руб. Одобрение кредитов упало до 23%, рассказывал DK.RU. Эксперты говорят, что пока повода для беспокойства нет, однако рост закредитованности опережает рост доходов. В среднем кредитная задолженность домохозяйства составляет чуть более 500 тыс. руб. Уровень просроченной задолженности вырос до1,11 трлн руб., а средний размер просроченного кредита увеличился до 20,40 тыс. руб. 

Автор: Андрей Широков
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