Банк «Юнистрим» лишился денежных переводов из СНГ после санкций США

Несколько банков в Казахстане, Узбекистане, Армении и Грузии приняли решение разорвать отношения с денежной системой «Юнистрим» после того как банк-оператор попал под блокирующие санкции США.

«Казпочта» с 20 июля приостановила отправку и прием денег в «Юнистрим», сообщили Forbes. Служба поддержки казахстанского Freedom Finance сообщила Frank Media, что переводы через «Юнистрим» «не осуществляются». Кроме того, «Юнистрим» в Казахстане работал с «Казпочтой» и Нурбанком.

20 июля банк «Юнистрим», обслуживающий платежную систему, попал под блокирующие санкции США. Тогда же Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционные списки Тинькофф Банк, Локо-банк и банк «Солидарность». «Юнистрим» после этого заявил, что разработал инфраструктурное решение, которое позволит бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме, но не уточнил деталей.

В понедельник, 24 июля, ряд банков в Казахстане, Узбекистане, Армении и Грузии объявили о прекращении денежных переводов через «Юнистрим» после того, как банк-оператор системы попал под санкции США.

В Армении о прекращении работы с «Юнистрим» заявили четыре из 18 коммерческих банков. Такие уведомления клиентам разослали Армэкономбанк (c 21 июля), Ардшинбанк (с 21 июля), Конверс банк и Эвокабанк. В Грузии пять банков прекратили переводы через «Юнистрим». TBC Bank 24 июля сообщил, что с 21 июля по техническим причинам приостановил работу с «Юнистримом», и сейчас решение остается без изменений, но переводить деньги из России в Грузию можно через систему «Золотая корона», выяснил «Интерфакс».

Bank of Georgia заявил агентству, что перестал обслуживать трансакции из России через «Юнистрим» с 24 июля, а Liberty Bank — что с 22 июля по техническим причинам. Переводы прекратили также Кредо Банк и Базисбанк. О сбое в обслуживании платежной системы сообщили в микрофинансовой организации «Рико кредит», сообщило агентство. В Узбекистане с «Юнистримом» на фоне санкций перестал сотрудничать Халк Банк, крупнейший в стране, а также Ипотека-банк, сообщил Центробанк Узбекистана.

Среди киргизских банков работу с «Юнистрим» приостановили «Компаньон», DemirBank. Asia Alliance Bank и Айыл Банк. FINCA Bank уведомлял, что приостановил выдачу и отправку средств через «Юнистрим» в долларах и евро, при этом на рубли ограничение не распространяется.

Зарубежные банки смогут выступить одним из каналов проведения расчетов в условиях санкций, рассказывал в июле DK.RU. В июне Минфин разработал законопроект, согласно которому иностранные дружественные банки смогут открывать филиалы на территории РФ. Кредитные организации смогут вести счета юрлиц, осуществлять переводы, в том числе по поручению банков-корреспондентов, покупать и продавать наличную и безналичную иностранную валюту. Филиалы иностранных кредитных организаций смогут работать только с юрлицами.