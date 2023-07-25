В Екатеринбурге выставили на продажу коттедж с тиграми и выходом на Шарташ за 55 млн руб.

Интересная особенность архитектуры — обилие скульптур: тигры, атланты, ангелочки, рыбы, дети… Есть также бассейны и гараж для лодки, чтобы кататься по озеру.

На берегу Шарташа выставили на продажу четырехэтажный коттедж. Общая площадь — 966,3 кв. м. Участок земли, который относится к дому, — 20 соток. На входе гостей и хозяев встречают скульптуры двух тигров. Кроме тигров, во дворе можно встретить фигуры рыб и детей (или ангелов), держащих фонари, а в доме два атланта держат свод арки.

Дом находится на улице Рыбаков с выходом к озеру Шарташ. Здесь есть гараж для лодки, чтобы кататься по озеру. Во дворе также стоит баня и оборудован открытый бассейн. В доме есть два гаража, один — на две машины при въезде в дом, второй лодочный — на нижнем подземном этаже.

Этот особняк может быть полезен для проживания большой состоятельной семьи, либо послужить для хорошего загородного дома отдыха. Внутри дома на его просторных площадях расположился великолепный зимний сад с прудом и живыми большими растениями редких пород, также есть спа-бассейн малой формы и большой бассейн, сауна, бильярдная и собственный спортивный зал. А на самом нижнем этаж винный погреб, где постоянная температура для сохранения продуктов. Для любителей попариться во дворе есть прекрасная баня на фундаменте и открытый бассейн с зоной отдыха с беседками в тени плодоносящих деревьев в саду перед домом, — говорится в объявлении.

Напомним, мы уже писали о продаже элитной недвижимости в Екатеринбурге. Дом имеет уникальную и нетипичную для Урала архитектуру — плоские крыши, панорамные окна. Он построен в стиле неоконструктивизм. Коттедж расположен на горнолыжном комплексе «Пильная Парк». Такая информация появилась на сайте агентства недвижимости «Кулиговская и партнеры». Коттедж расположен на участке в 60 соток. Здесь также есть баскетбольная площадка, зоны отдыха для детей и взрослых, территория для овощей и спа-комплекс. Стоимость объекта 188 млн руб.

Фото: «Циан»

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