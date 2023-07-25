В Свердловской области построят завод для производства кожаной обуви и солдатских берцев

Ранее компания, которая планирует запустить это предприятие, открыла производство сумок и ремней. На строительство нового завода придется потратить 70 млн руб.

В Арамили запустят производство кожаной обуви и солдатских берцев. Проект реализует группа компаний «Урал кожа», которая ранее запустила в регионе производство сумок и ремней. Инвестиции в новый завод составят 70 млн руб. Будет создано 100 рабочих мест. Об этом сообщили в департаменте информационной политики области.

Землю под строительство завода «Урал кожа» получила без торгов. По поручению губернатора Евгения Куйвашева администрация Арамильского городского округа на льготных условиях предоставила компании участок площадью 6,6 тыс. кв. м.

Первую партию продукции планируется выпустить в сентябре 2024 г. Сначала компания намерена поставлять продукцию только в Свердловскую область, однако когда объемы производства достигнут 10 тыс. пар обуви в месяц, географию поставок удастся расширить по всей стране.

Одно из главных преимуществ предприятия «Урал кожа» — полный цикл производства: от изготовления натуральной кожи в Камышлове до производства готовых изделий,— отметил заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

Напомним, недавно в регионе было анонсировано строительство нового завода по производству труб большого диаметра. Его планируется построить в Нижнем Тагиле. Здесь будет создано 300 новых рабочих мест. Соглашение о сопровождении проекта в присутствии заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина подписали компания «Металлинвест» и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области в дни международной выставки ИННОПРОМ-2023.

Читайте также на DK.RU: КРСУ обещает создать в Новокольцовском технопарк нового типа.