Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 25.07
90,48
100,36
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Свердловской области построят завод для производства кожаной обуви и солдатских берцев

В Свердловской области построят завод для производства кожаной обуви и солдатских берцев
Иллюстрация: ru.freepik.com

Ранее компания, которая планирует запустить это предприятие, открыла производство сумок и ремней. На строительство нового завода придется потратить 70 млн руб.

#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

В Арамили запустят производство кожаной обуви и солдатских берцев. Проект реализует группа компаний «Урал кожа», которая ранее запустила в регионе производство сумок и ремней. Инвестиции в новый завод составят 70 млн руб. Будет создано 100 рабочих мест. Об этом сообщили в департаменте информационной политики области.

Землю под строительство завода «Урал кожа» получила без торгов. По поручению губернатора Евгения Куйвашева администрация Арамильского городского округа на льготных условиях предоставила компании участок площадью 6,6 тыс. кв. м.

Первую партию продукции планируется выпустить в сентябре 2024 г. Сначала компания намерена поставлять продукцию только в Свердловскую область, однако когда объемы производства достигнут 10 тыс. пар обуви в месяц, географию поставок удастся расширить по всей стране.

Одно из главных преимуществ предприятия «Урал кожа» — полный цикл производства: от изготовления натуральной кожи в Камышлове до производства готовых изделий,— отметил заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

Напомним, недавно в регионе было анонсировано строительство нового завода по производству труб большого диаметра. Его планируется построить в Нижнем Тагиле. Здесь будет создано 300 новых рабочих мест. Соглашение о сопровождении проекта в присутствии заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина подписали компания «Металлинвест» и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области в дни международной выставки ИННОПРОМ-2023

Читайте также на DK.RU: КРСУ обещает создать в Новокольцовском технопарк нового типа.

Автор: Татьяна Юстус
Самое читаемое
  • Там, где время остановилось. О достопримечательностях, привычках и дресс-коде в ДагестанеТам, где время остановилось. О достопримечательностях, привычках и дресс-коде в Дагестане
  • Наталья Воеводина: «Мы стоим на пороге нового понимания традиционных банковских сервисов»Наталья Воеводина: «Мы стоим на пороге нового понимания традиционных банковских сервисов»
  • Decathlon нашел покупателя на свои активы в России. Магазины сети возобновят работуDecathlon нашел покупателя на свои активы в России. Магазины сети возобновят работу
  • Выдвижение — все. Избирком назвал число желающих стать депутатами в ЕкатеринбургеВыдвижение — все. Избирком назвал число желающих стать депутатами в Екатеринбурге
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.