В Екатеринбурге появится новый ФОК с крытым катком

На месте бывшего стадиона ЖБИ построят физкультурно-оздоровительный комплекс для любителей хоккея и фигурного катания общей площадью 5200 кв. м.

В микрорайоне ЖБИ появится новый спортивный кластер с крытым катком. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел оперативное совещание по проекту строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком (ФОК) на месте бывшего стадиона ЖБИ по улице 40-летия Комсомола, 31.

Мы приняли решение объединить несколько участков, один из которых находится в неразграниченной собственности. Для этого обратимся к Губернатору Свердловской области. Уверен, он нас поддержит, передав данный земельный участок муниципалитету, чтобы мы могли разработать единое техническое решение и на базе бывшего стадиона ЖБИ сформировать полноценный спортивно-оздоровительный кластер, — рассказал Алексей Орлов.

Глава Екатеринбурга отметил, что на территории Кировского района нет ни одной ледовой арены. Запрос от горожан на строительство такого многофункционального спортивного объекта присутствует. Одним из инициаторов идеи создания ФОК выступает депутат гордумы Владимир Крицкий.

По словам градоначальника, типовых проектов достаточно много, эскизное решение уже представлено АО «Специализированный застройщик «ЛСР. Недвижимость-Урал». Также застройщик готов взяться за разработку проектно-сметной документации с учетом всех территорий: непосредственно ледовой арены, лесной территории с устройством воркаут-зон и прогулочных площадок, установки системы освещения, чтобы в зимнее время можно было заниматься на лыжах. В ФОК также будет предусмотрен прокат лыж и коньков.

Проект физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком общей площадью 5200 кв. м предполагает создание каркаса нового здания из модульных быстровозводимых металлических конструкций. В рамках благоустройства территории планируется предусмотреть велодорожки с объединением их в единую сеть микрорайона, зеленые зоны, лыжные и беговые маршруты с включением существующих дорожек прилегающего лесного массива.

Напомним, для любителей лыж в Свердловской области готовится к реконструкции «Гора Белая». Свердловские власти раскрыли детали соглашения с Группой Синара: в соответствии с мастер-планом здесь должны появиться новые трассы, канатные дороги и гостиницы, а также будет создано 10 тыс. рабочих мест прямой и косвенной занятости.

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