Независимый швейцарский банк Julius Baer закрывает счета для русских клиентов

Julius Baer уведомил клиентов, чьим основным местом жительства все еще является Россия, что отношения с ними будут прекращены не позднее 31 декабря 2023 г.

Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer уведомил клиентов, которые постоянно проживают в России (в оригинале использовано слово domiciled — указывает на основное место жительства), что все деловые отношения с ними будут прекращены не позднее 31 декабря. Банк заявил, что «в текущих обстоятельствах» не может предлагать клиентам услуги, соответствующие его стандартам:

В связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями <…> Банк больше не может предлагать Вам подходящие и комплексные услуги по управлению активами, соответствующие нашим стандартам. Все соглашения и контракты — например, кредитные договоры, — будут прекращены с 30 сентября. После этого банк будет предоставлять только ограниченные услуги. С 1 августа банк введет несколько дополнительных комиссий: например, квартальную плату за обслуживание в 2250 франков (примерно $2590).

В мае Julius Baer уведомил клиентов — россиян и белорусов — о заморозке их инвестиционных счетов, банк разослал уведомление, что инвестиционные счета клиентов будут изолированы от других активов. Продажа ценных бумаг, которые хранятся в Euroclear, временно приостановлена, а покупка новых бумаг невозможна, писал DK.RU.

Чистая прибыль швейцарского банка Julius Baer в первой половине 2023 г. выросла на 18%. В отчетный период банк привлек более 9,2 млрд швейцарских франков ($10,6 млрд) от клиентов после краха Credit Suisse и его поглощения UBS, сообщила Financial Times. В апреле исполнительный директор Julius Baer Филипп Рикенбахер призывал не терять статус Швейцарии как центра мирового банкинга для сверхбогатых клиентов: он «не дан богом» и властям страны не следует ставить его под угрозу после проблем Credit Suisse, утверждал Рикенбахер.