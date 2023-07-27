Китай официально стал лидером российского авторынка

Официальные поставки автомобилей в Россию осуществляют лишь китайские производители. На самом дорогом авторынке мира доля китайского импорта на июль 2023 г. превысила 70%.

Согласно статистическим данным ФТС, теперь на Китай приходится больше 70% российского импорта машин, тогда как в 2021 г. его доля составляла всего 10%, пишет Forbes. Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии 2023-го достиг 325 800 штук, сообщает главное таможенное управление КНР со ссылкой на статистические данные. Для сравнения, в январе-июне 2022 г. в Россию было ввезено из Китая 64 600 легковых автомобилей.

По данным российской таможенной статистики, доля поставок из Южной Кореи и Японии снизилась до 1%. По данным экспертов, если в 2021 г. на долю Китая приходилось около 10% всего российского импорта легковых автомашин, то сейчас — свыше 70%.

Весной 2022 г. Евросоюз запретил экспорт в Россию автомобилей стоимостью выше €50 000, в июне 2023-го распространив запрет на все новые и подержанные автомобили с двигателем объемом более 1,9 л, а также электромобили и гибридные автомобили. Запрет на экспорт автомобилей в Россию дороже 6 млн йен (около 3,9 млн руб.) действует в Японии, указывал DK.RU.

В стоимостном выражении китайский экспорт легковых автомобилей в России вырос на 543% и достиг $4,6 млрд. Для сравнения, за первые шесть месяцев 2022 г. в Россию было экспортировано легковых автомобилей из Китая на сумму в $715 млн. За весь досанкционный 2021 год — на $1,5 млрд.

По словам представителя аналитического агентства «Автостат», сейчас официальные поставки автомобилей в Россию осуществляют лишь китайские производители. В июле Совет Федерации с подачи АвтоВАЗа предложил поднять в РФ утильсбор на машины, перепродаваемые в течение трех лет после ввоза, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с премьером Михаилом Мишустиным. Утильсбор платится за все ввезенные и произведенные в РФ автомобили, но локальным игрокам он компенсируется в зависимости от локализации. Средства от утильсбора также частично идут на господдержку спроса в автопроме, то есть будут перечисленны АавтоВАЗу.