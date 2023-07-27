564,5 млн руб.: Росстат отчитался о задолженности по заработной плате россиянам

Больше всего пострадали работники здравоохранения и социальных услуг, где задолженность по зарплате достигает 35%. Наиболее проблемной остается ситуация в Республике Дагестан.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в текущем году, приходится 158,6 млн руб или 28,1%, сообщает Росстат. Наибольшая задолженность сформировалась перед работниками здравоохранения и социальных услуг — 34,9%; обрабатывающих производств — 30,4%; водоснабжения; водоотведения, организаций сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений — 7,8%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки — 7,7%; строительство — 7,3%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — 3,2%; добыча полезных ископаемых — 3,0%; транспорт — 2,3%; образование — 1,3%; научные исследования и разработки — 1,2%; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе — 0,8%.

Наиболее проблемной остается ситуация в Республике Дагестан, где сформировалась задолженность в 61,9 млн руб. перед сотрудниками сферы здравоохранения. При этом за минувший месяц она не сократилась. Высокий уровень задолженности отмечен в Санкт-Петербурге — 65 млн руб., Москве — 37,5 млн руб.

В 2022 г. сумма невыплаченных долгов составила 130,5 млн руб. или 23,1%, в 2021 г. и ранее — 275,4 млн руб., что составляет почти половину — 48,8%.

DK.RU рассказывал, что с января 2024 г. МРОТ проиндексируют на 18,5%, до 19,2 тыс. руб. Экономисты говорят, что социальное расслоение — одна из главных проблем страны, и ее нужно срочно решать. Экономисты подсчитали, что на увеличение МРОТ в два раза к 2030 г. потребуется 2,4 трлн руб. Средства на эти цели могут быть аккумулированы за счет прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния России.