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В Госдуме предложили ввести налог для заводчиков кошек и собак

В Госдуме предложили ввести налог для заводчиков кошек и собак
Автор фото: Алиса Дружинина. Иллюстрация: DK.RU

В правительстве надеются легализовать деятельность по разведению домашних животных. Заводчиков хотят обязать проходить регистрацию, вакцинировать продаваемых животных и платить налоги.

#НАЛОГИ#НОВОСТИ

В Госдуме вновь задумались о легализации заводческой деятельности. Деятельность по коммерческому разведению питомцев предлагают вписать в закон «Об ответственном обращении с животными». Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды уже подготовил набор поправок, пишут «Известия».  

Координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов рассказал, что среди требований, которые будут выдвигаться к заводчикам, перечислены обязательная регистрация животных, их вакцинация, а также уплата налогов.  

Этим законопроектом мы хотим решить очень серьезную проблему так называемых черных заводчиков. То есть тех, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев, — объяснил политик.  

Как пишет издание, законопроект получил предварительную поддержку Минприроды и направлен для получения официального отзыва в кабмин.  

Президент «Русской гильдии кинологов» Николай Захаров считает, что легализация заводческой деятельности необходима, но регулировать эту сферу очень сложно, а одними запретами легализовать ее не получится:  

Если не предложить людям что-то позитивное, что они смогут получить от регистрации и сертификации, то большинство заводчиков просто уйдут в тень и начнут подпольно продавать животных. Привлечь за нарушение этого закона будет очень сложно, так как необходимо будет каждый раз документально доказывать факт продажи животного, — пояснил эксперт.  

Напомним, что упорядочить деятельность по разведению домашних животных поручил Владимир Путин в мае 2021 г.  Депутаты тогда вынесли два предложения: во-первых, ввести квоты на разведение, чтобы собаки и кошки разводились только под заказ, чтобы не было «лишних» животных, которые потенциально могут стать бездомными. Вопрос по поводу контроля разведения животных остался нерешенным. 

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Во-вторых, было предложено запретить продавать животных на птичьих рынках. В итоге в 2022 г. Госдума приняла законопроект, который запрещает торговлю животными в зоомагазинах и на так называемых птичьих рынках. Нормы вступили в силу с 1 марта 2023 г.     

DK.RU также рассказывал, что ранее Госдума приняла закон о безнадзорных животных, который запрещает самовыгул собак и кошек, а также других домашних животных. За нарушение принятого закона россиянам грозит штраф, размер которого определят местные власти.   

Автор: Екатерина Тарханова
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