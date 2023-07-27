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В Екатеринбурге пройдут Всемирные игры дружбы

В Екатеринбурге пройдут Всемирные игры дружбы
Иллюстрация: ru.freepik.com

Мероприятие запланировано на сентябрь 2024 г. Церемонии открытия и закрытия состоятся в Москве, часть программы соревнований примет Екатеринбург. Об этом сообщил министр спорта Олег Матыцин.

#СПОРТ#НОВОСТИ

На Всемирных играх дружбы планируется разыграть медали в 22 олимпийских и пяти неолимпийских видах спорта: баскетбол, баскетбол 3×3, BMX-фристайл, бокс, борьба, легкая атлетика, маунтинбайк, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, художественная гимнастика, спортивное скалолазание, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, брейкинг, дзюдо, падел, пляжный футбол, спортивная гимнастика, прыжки в воду, синхронное плавание, скейтбординг, шахматы, спортивное программирование, фехтование, акробатический рок-н-ролл.

Игры продлятся 14 дней, с 15 по 29 сентября. Олег Матыцин сообщил об этом во время выступления на саммите «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге. Строительство новой инфраструктуры под мероприятие не предусмотрено. Будут использоваться существующие объекты.  

Напомним, что в августе 2023 г. Екатеринбург примет Международный фестиваль университетского спорта. На него ждут студентов из Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Индонезии, Казахстана, Китая, Кубы, Нигерии, Пакистана, Таджикистана, Танзании, Уганды, Шри-Ланки и Эквадора. Они выступят в 14 видах спорта. Будет разыграно 193 медали.

Состязания пройдут на шести площадках: в Центре художественной и эстетической гимнастики, Дворце водных видов спорта, Дворце дзюдо, Дворце игровых видов спорта, в Детской академии тенниса «Гринвич», а также в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

В настоящий момент открыта продажа билетов на фестиваль.

Автор: Виктория Говорковская
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