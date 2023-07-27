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На ЕКАД запустили движение по участку около Кольцово

На ЕКАД запустили движение по участку около Кольцово
Иллюстрация: телеграм-канал Свердловский пул

Он был реконструирован в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В ходе работ дорогу расширили до четырех полос с разделением встречных потоков транспорта.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

На Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) открыли участок длиной 9,9 км, соединяющий Челябинский и Тюменский тракты, а также дорогу к аэропорту Кольцово.  

По сути, этот участок связывает в единую транспортную схему большинство логистических центров, находящихся в границах Екатеринбургской городской агломерации, — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

Он был построен в 90-е годы и не справлялся с возросшим трафиком. Поэтому было принято решение о его реконструкции. В результате дорогу расширили до четырех полос. Общая стоимость реконструкции составила 5,3 млрд руб. Из них 4,3 млрд руб. — федеральное софинансирование.

Ранее DK.RU сообщил, что Свердловская область оказалась в пятом десятке рейтинга российских регионов по качеству дорог. На Среднем Урале соответствует норме чуть больше половины дорог. Местные чиновники обращают внимание на то, что ремонт производится постоянно и с каждым годом они становятся все лучше.

Напомним, что в 2023 г. в Свердловской обалсти планируется привести в порядок 52 дороги. Всего в рамках нацпроекта в текущем году на региональных трассах приведут в порядок 13 участков общей протяженностью более 61 км, в Екатеринбурге отремонтируют 17 участков улиц протяженностью 17,3 км и обновят светофоры на 27 перекрестках, в Нижнем Тагиле отремонтируют пять участков протяженностью 5,4 км.

Автор: Виктория Говорковская
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