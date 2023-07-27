Президент Путин надеется на скорый запуск своей индустриальной зоны в Египте

Предполагается, что российская индустриальная зона в районе Суэцкого канала будет производить товары, которые будут экспортироваться во все страны Африки.

Москва надеется уже в этом году запустить российскую индустриальную зону в районе Суэцкого канала в Египте, заявил президент Владимир Путин на сессии форума Россия — Африка, пишет РБК. По словам Путина, российская индустриальная продукция, в том числе автомобили и строительное оборудование, хорошо известна и пользуется большим спросом на континенте.

В африканских странах есть специальные сервисные центры по обслуживанию российской техники; власти разрабатывают инструменты льготного кредитования закупок российской промышленной продукции, ее транспортировки и обслуживания:

Формируется ориентированный на Африку механизм лизинга и специализированный инвестфонд для участия в финансировании инфраструктурных проектов. Рассчитываю, что уже в текущем году там начнется строительство первых производственных мощностей, а в дальнейшем товары будут экспортироваться по всей Африке.

Россия также занимается проектом промышленной зоны в Египте. Москва и Каир подписали меморандум о ее создании в 2007 г., но на высшем уровне вопрос начал обсуждаться семь лет спустя. Запустить ее планируют в районе города Порт-Саид для локализации производственных мощностей российских компаний и последующего продвижения продукции на рынки Ближнего Востока и других стран Африки.

«Если вы хотите недорого отдохнуть этим летом, собирайте чемодан и покупайте горящий тур. В этом году они есть», — говорят эксперты. В этом году посетить Шарм-эль-Шейх на четыре ночи стоит от 35 тыс. 800 руб. DK.RU проконсультировался с одним из участников рынка, почему так происходит. «Сезон идет достаточно тяжело. Горящие туры по сниженным ценам, действительно, есть. Это происходит за счет того, что перевозчики поставили избыток рейсов. Думали, что ситуация в экономике будет лучше, у людей будет уверенность в завтрашнем дне», — рассказала директор екатеринбургского туристического агентства «Зима-Лето» Ольга Гуляр.