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Совет неравнодушных граждан соберется в Екатеринбурге через полторы недели

Совет неравнодушных граждан соберется в Екатеринбурге через полторы недели
Иллюстрация: DK.RU

Собрание, на котором обсудят озеленение городских улиц и презентуют новую энциклопедию уральской столицы, перенесли с 3 на 7 августа 2023 г.

#300-ЛЕТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГА#НОВОСТИ

Заседание екатеринбургского Совета неравнодушных перенесли. Вместо 3 августа оно пройдет 7 августа, в понедельник. На собрании планируется обсудить озеленение города (докладчиком по этому вопросу предполагается председатель комитета благоустройства мэрии Тамара Благодаткова), социальные инициативы бизнеса и 300-летие Екатеринбурга. Кроме того, на мероприятии, где будет присутствовать в числе прочих мэр уральской столицы Алексей Орлов, презентуют новую энциклопедию Екатеринбурга.

В состав Совета неравнодушных горожан, напомним, входят фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин, режиссер Алексей Федорченко, общественник Дмитрий Москвин, урбанист Владимир Злоказов, депутат гордумы Константин Киселев.

Ранее DK.RU писал, что власти Екатеринбурга создали новый орган, с которым будут обсуждать развитие города — Совет директоров. В него вошли руководители крупных предприятий и организаций, работающих на территории города. В их числе руководители Уралмашзавода и Сима-Ленда.

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Автор: Александра Клименко
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