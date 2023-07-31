«Держать не вариант». Антон Силуанов объяснил, почему рубль резко упал

Рубль теряет позиции с конца июня, за последний месяц доллар и евро прибавили почти по 10 руб. Министр финансов говорит, что виной всему торговые балансы и период отпусков.

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее, об этом глава Минфина заявил в интервью ТАСС:

Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу, — спрос на валюту также растет.

Антон Силуанов отметил, что некоторые эксперты связывают ослабление рубля с тем, что иностранцы продают бизнес в России, но министр финансов заверил, что правительство регулирует этот момент:

Когда иностранцы продают свой бизнес в России, они покупают валюту и переводят ее за рубеж. Но мы с ЦБ договорились, что объемы вывода валюты от продажи бизнеса не будут превышать $1 млрд в месяц. То есть это не критично для валютного рынка.

Глава Минфина также отметил, что никаких мер по сдерживанию курса рубля власти применять не будут:

Держать рубль и регулировать курс на рынке — это не вариант, мы уже проходили. Это требует трат золотовалютных резервов и искажает условия ведения внешней торговли. Мы отошли от этого, курс у нас плавающий

При этом Антон Силуанов добавил, что властям принципиально важно, чтобы курс рубля был предсказуемым:

Вы скажете, что бюджету хорошо от слабого рубля, мы получаем больше дополнительных доходов. Да, это так. Но с другой стороны, надо учитывать, что курс влияет на инфляцию. Значит, для поддержки людей потребуется больше денег — индексация пособий, зарплат, других социальных выплат из бюджета. Да и ставка ЦБ от этого подрастет, стоимость кредитов увеличится. Поэтому все относительно.

Добавим, что курс доллара на открытии торгов Мосбиржи 31 июля превысил 92 руб. впервые с 7 июля 2023 г.

Ранее DK.RU рассказывал, что дальнейшая девальвация рубля не отвечает интересам ни государства, ни бизнеса, ни населения. Президент инвестгруппы «Московские партнеры», профессор ВШЭ Евгений Коган перечислил несколько последствий для российской экономики при высоких курсах доллара и евро.

Напомним, что активный рост валюты начался 26 июня, тогда на открытии торгов на Мосбирже курс доллара превысил 86 руб., евро — 94 руб.