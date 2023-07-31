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Свердловские власти выделили почти 142 млн руб. на ремонт и строительство дорог

Свердловские власти выделили почти 142 млн руб. на ремонт и строительство дорог
Иллюстрация: DK.RU

Дополнительное финансирование получат Богданович, Нижний Тагил, Белоярский г.о. и самый северный поселок региона — Пелым.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Власти Свердловской области направят дополнительно 141,7 млн руб. четырём муниципалитетам на ремонты и строительство дорог. Распределение межбюджетных трансфертов утверждено постановлением регионального правительства. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

Дополнительно 63 млн руб. получит Богданович. Средства будут направлены на капитальный ремонт моста через реку Кунару на улице Степана Разина. Нижний Тагил получит на продолжение ремонта Исинского тракта 25,3 млн руб. Белоярскому городскому округу направлено 23,4 млн руб. на текущие ремонты улично-дорожной сети.

Ещё 30 млн руб. получит Пелым на первый этап строительства дороги к посёлку Атымья. Это самый отдаленный северо-восточный посёлок Свердловской области, в котором живут около 800 человек. Дорога, связывающая его с федеральной трассой Ивдель — Ханты-Мансийск протяжённостью 3,8 километра, находится в неудовлетворительном состоянии. Масштабные работы планируется завершить к концу 2025 г.

Напомним, что Свердловская область заняла 43-е место в рейтинге российских регионов по качеству дорог. Исследование провело агентство «РИА Рейтинг». Согласно результатам, доля дорог регионального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составила 51,2%. Плотность дорог с твердым покрытием — 129,3 км/1000 кв. м территории.

Год назад Средний Урал находился по качеству дорог строчкой выше — на 42-м месте. Тогда доля дорог регионального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составляла 49,6%. Плотность дорог с твердым покрытием — 129,2 км/1000 кв. м территории.

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Автор: Татьяна Юстус
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