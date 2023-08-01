Приговор Кара-Мурзе обжаловали на апелляционном суде

Подсудимому вменяли работу в интересах неправительственной организации, деятельность которой считается нежелательной на территории России. Оппозиционер заявил о своей невиновности.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор публицисту и общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иностранным агентом) по делу о распространении фейков об армии, пишут Известия. Подсудимому также вменяли работу в интересах неправительственной организации, деятельность которой считается нежелательной на территории России. Речь идет о конференции в поддержку политзаключенных, которая состоялась в московском Сахаровском центре (признан в РФ иностранным агентом).

По данным следствия, Кара-Мурза в ходе выступления в палате представителей американского штата Аризона сообщил заведомо ложную информацию о действиях ВС России в ходе спецоперации по защите Донбасса. 22 апреля 2022 г. фигурант был арестован и в тот же день включен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.

17 апреля Кара-Мурзу признали виновным по совокупности трех вменяемых составов преступлений, рассказывал DK.RU. На закрытом слушании под грифом «секретно» Мосгорсуд приговорил оппозиционного политика и журналиста к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене (ст. 275 УК), публичном распространении ложной информации об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК). То есть дал полностью весь срок, который запрашивало гособвинение. Судом также был назначен штраф в размере 400 тыс. руб. и запрет заниматься журналистской деятельностью сроком на семь лет.

После оглашения решения суда Великобритания расширила санкционный список в отношении России в связи с приговором публицисту Владимиру Кара-Мурзе (подданный Великобритании), добавив в него шесть российских физлиц. Среди них — судьи Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина, Наталья Дударь, гособвинители Борис Локтионов и Анна Потычко, а также свидетель гособвинения Данила Михеев.

В ходе рассмотрения уголовного дела фигурант заявлял, что не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях.