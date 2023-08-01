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Российские авиаперевозчики открывают новые пути в ОАЭ

Российские авиаперевозчики открывают новые пути в ОАЭ
Иллюстрация: mvf.su

Прямые регулярные рейсы в Дубай будут выполняться четыре раза в неделю — в понедельник, среду, пятницу и воскресенье из столичного аэропорта Внуково и из Махачкалы.

#НОВОСТИ

Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», начнет полеты между Москвой и Абу-Даби с 29 октября из московского аэропорта Внуково, пишут Известия. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю — в понедельник, среду, пятницу и воскресенье, отмечается в заявлении.

До этого, 13 июля, стало известно, что «Победа» расширила региональную программу полетов в Объединенные Арабские Эмираты и Армению. Так, авиаперевозчик начнет осуществлять рейсы из Махачкалы в Дубай с 4 октября 2023 г. два раза в неделю, а полеты из Сочи в Гюмри — с 29 октября 2023 г. четыре раза в неделю.

Ранее, 20 июля, «Аэрофлот» объявил о возобновлении прямых рейсов в Абу-Даби. Полеты запланированы дважды в неделю — в четверг и воскресенье.

Со 2 июня авиакомпания «Победа» также начала летать по прямым направлениям Екатеринбург – Анталья, рассказывал DK.RU. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, полеты будут выполняться на Boeing 737-800 два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Также рассматривается возможность запуска прямых рейсов в Тегеран.

Автор: Андрей Широков
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