Минцифры уходит на удаленку после атаки дронов на «Москва-Сити»

Чиновников отправили на удаленку, чтобы решить «офисные проблемы»: в ночь на 30 июля в результате атаки беспилотников пострадали две башни в деловом центре.

Сотрудников Минцифры перевели на дистанционную работу до конца недели после атаки дронов на «Москва-Сити». «Нецифровая экономика» выложила скриншоты из чата «Внутри Минцифры», сообщает Forbes.ru: в опубликованных сообщениях говорится, что несущие конструкции здания не повреждены, но на наиболее пострадавших 10-м и 11-м этажах «точно работать не будут», сотрудников оттуда пересадят. «Максимум через неделю мы вернемся в привычный режим», — говорится в одном из сообщений, подписанном «Максом Ш».

В ночь на 30 июля в результате атаки беспилотников пострадали две башни в «Москва-Сити»: здание комплекса «IQ-квартал», где находятся офисы семи федеральных министерств и ведомств, и здание «Око-2».

Это уже третья атака беспилотников на Москву, о которой власти сообщили за последнюю неделю. В ночь на 24 июля дроны попали в здания на Комсомольском проспекте и на проспекте Лихачева, в которых были выбиты стекла. Еще один дрон пытался атаковать Москву в ночь на 28 июля, но был сбит силами Минобороны. Российские власти не планируют повышать уровень террористической угрозы в Москве и Московской области в связи с недавними атаками дронов на регион, сообщил 31 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что меры безопасности и так усилены.

Спрос на дроны в России вырос на два порядка, рассказывал DK.RU. Так, продажи коптеров на Wildberries за год выросли в 20 раз, до 26,7 тыс. штук, на Ozon — в 15 раз, до 17,6 тыс. В разы выросло также количество продавцов квадрокоптеров на маркетплейсах. Эксперты признают, что часть продаж может быть прямо связана с военными действиями: в зону спецоперации отправляется около 20% всех продаваемых в России дронов.