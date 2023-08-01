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$15 млн: команда Team Spirit выиграла крупнейший коммерческий турнир в истории

$15 млн: команда Team Spirit выиграла крупнейший коммерческий турнир в истории
Иллюстрация: cybersport.metaratings.ru

Международная команда Team Spirit обошла игроков из Швеции в финале турнира Riyadh Masters, выиграв тем самым самый большой призовой фонд в истории киберспортивных коммерческих турниров.

#НОВОСТИ

Riyadh Masters 2023крупнейший коммерческий турнир по Dota 2 в истории игры. Его призовой фонд составил $15 млн. Киберспортивная команда Team Spirit переиграла Team Liquid, заявленную от Швеции, в гранд-финале Riyadh Masters. Чемпион турнира получил $5 млн, его соперник в финале — $2,5 млн. 

Российские команды BetBoom Team и 9Pandas заняли пятое и шестое места на турнире и получат по $800 000. В Team Spirit входят россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов и украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков. Команда Ярослава Найденова выиграла в гранд-финале со счетом 3:1, проиграв по первой карте, но победив в следующих трех сетах. 

Riyadh Masters 2023 проходил с 19 по 30 июля в Саудовской Аравии. Всего в турнире участвовали 20 команд. Team Spirit квалифицировалась на чемпионат мира по Dota 2 The International 12, который состоится 12–29 октября в Сиэтле (США). Команда выиграла главный турнир в 2021 г. и получила тогда рекордные $18,2 млн, рассказывал DK.RU.

В марте 2022 г. Team Spirit перенесла свой офис из Москвы в Белград, заявив, что у киберспорта нет «границ и привязки к точке на карте». Генеральный директор Team Spirit Никита Чукалин добавил, что организация будет продолжать ассоциировать себя со всем русскоязычным киберспортивным сообществом.

Автор: Андрей Широков
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