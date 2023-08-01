ФАС позволила X5 Group выкупить часть бизнеса у владельца «Красное & белое»

Торговая сеть «Виктория» входила в состав ГК «Дикси», но в 2021 г. собственники «Дикси» продали бизнес Mercury Retail Group, который развивает сети «Красное & белое» и «Бристоль».

ФАС позволила X5 Group приобрести бизнес ООО «Виктория Балтия», управляющего торговой сетью «Виктория». В сделку не войдут лишь магазины в подмосковном Долгопрудном, поскольку в этом городе доля рынка у X5 Group достигает положенных законом 25%.

Напомним, «Виктория» входила в состав ГК «Дикси» Игоря Кесаева и его партнеров, но в 2021 г. собственники «Дикси» продали бизнес «Магниту» за 87,6 млрд руб. «Виктория» осталась в Mercury Retail Group, который развивает также сети «Красное & белое» и «Бристоль». В ноябре прошлого года ФАС удовлетворила ходатайство неназванного лица о приобретении 37,25% в ООО «Виктория Балтия».

Как уточняет Коммерсантъ, владельцем стал Николай Тяка, партнер Игоря Кесаева, которому тот переуступил свою долю в сети. При этом 45% в компании получил Сергей Студенников, 7,69% — Сергей Кациев. Совместно с Игорем Кесаевым они владели Mercury Retail GroupLtd.

Рентабельность крупных торговых сетей упала впервые за четыре года, рассказывал DK.RU. Падение маржи связано с удорожанием логистики и высокой конкуренцией на рынке. Кроме того, в условиях экономической нестабильности супермаркеты продают все больше товаров по промоакциям. Так, рентабельность по чистой прибыли по итогам 2022 г. у X5 Group упала с 2,2% до 2%, у «Магнита» показатели сократились вдвое, с 2,8% до 1,4%. «Лента» показала падение с 2,7% до 0,9%, а Fix Price — с 9,3% до 7,7%.