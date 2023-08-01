Raiffeisen Bank может внести в бюджет РФ до 100 млн евро «добровольного взноса»

Прибыль Raiffeisen в России в первом полугодии выросла на 9%, после чего группа Raiffeisen Bank International передумала уходить из России, несмотря на предписание Центрального европейского банка.

По итогам второго квартала 2023 г. российский бизнес Raiffeisen Bank International (RBI) увеличил чистую прибыль на 28%, пишет Коммерсантъ. Показатель вырос до €384 млн. Однако основные доходы дочерних компаний RBI в России сократились на 30% квартал к кварталу, до €631 млн.

Согласно пресс-релизу RBI, во втором квартале группа продолжила сокращать российский бизнес. Доля России в операционном результате RBI во втором квартале сократилась до 35,1% с 45,1% в январе-марте. По сравнению с предыдущим кварталом операционная прибыль в России снизилась на €270 млн. С учетом негативного влияния на капитал из-за резкого ослабления рубля вклад России в первом полугодии составил минус €143 млн.

Чистые процентные доходы RBI в России во втором квартале сократились на 15%, чистые комиссионные доходы — на 47%, до €264 млн (в первом квартале комиссионные доходы составили €496 млн). Поддержку квартальным результатам оказал роспуск резервов на €92 млн. Однако в январе-марте, наоборот, были созданы резервы в размере €280 млн.

Мы продолжаем полным ходом работать над двумя вариантами развития бизнеса в России: продажей и выделением. Пока мы работаем над этими сложными вариантами, мы последовательно продолжаем сокращать бизнес в России. Это сокращение теперь отражается на снижении вклада России в доход группы, — заявил CEO RBI Йоханн Штробль.

Raiffeisen Bank International (RBI) в России может направить в российский бюджет до 100 млн евро в рамках «добровольного взноса» (windfall tax), говорится в отчете австрийской группы. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 гг. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г., а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза — до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 г.

1 августа Raiffeisen Bank International сдвинул сроки ухода из России на конец года, заявил гендиректор RBI Йоханн Штробль. Ранее компания утверждала, что намерена завершить выделение российской «дочки» из своего бизнеса до 30 сентября, однако «на сегодняшний день это представляется маловероятным», признал глава RBI.

Группа RBI ожидает, что налог для ее бизнеса в России может составить до 100 млн евро (при налоговой ставке 10%) или 50 млн евро (если ставка будет 5%).

В марте Европейский центральный банк потребовал от Raiffeisen закрыть свой бизнес в России. Банк пообещал урезать деловую активность в стране и заявил о планах продать российское подразделение или вывести его из структуры группы, рассказывал DK.RU.