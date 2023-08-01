Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.08
91,59
100,94
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Wildberries открыла в Баку первый пункт выдачи заказов

Wildberries открыла в Баку первый пункт выдачи заказов
Иллюстрация: WB Global

Помимо России, компания работает также в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Узбекистане и Израиле. Азербайджан стал восьмой страной, где присутствует маркетплейс.

#НОВОСТИ

Онлайн-ритейлер Wildberries расширил географию и вышел на рынок Азербайджана. Покупателям на Wildberries в Азербайджане доступно более 5 млн ассортиментных позиций, в том числе одежда, обувь, косметика, детские товары, электроника, товары для дома. Первый пункт выдачи заказов уже открыт в Баку, отмечается в пресс-релизе. 

Азербайджан стал восьмой страной присутствия Wildberries. Помимо России, компания работает также в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Узбекистане и Израиле.

Сайт онлайн-торговли Wildberries был создан в 2004 г. бывшей преподавательницей английского языка Татьяной Бакальчук и ее мужем Владиславом. В 2019 г. Бакальчук впервые попала в рейтинг миллиардеров Forbes с состоянием $1 млрд, в рейтинге 2023 г. она заняла 17-е место с состоянием $8,8 млрд.

В 2022 г. оборот компании от продаж товаров и услуг вырос на 98%  и достиг 1,67 трлн руб., число заказов увеличилось на 88% (до 1,5 млрд), количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) превысило 28 тыс. Wildberries заняла вторую строчку в рейтинге 30 самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes в 2023 г. 

В июле Wildberries запустила продажу российских телевизоров под собственной маркой Razz. В планах маркетплейса расширить линейку бытовой техники под СТМ до 100 наименований. Wildberries будет выпускать смартфоны, холодильники, блендеры и др. на заводах в России и Китае, рассказывал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
Самое читаемое
  • «Дело выстроила из личного запроса и ушла в благотворительность, когда интерес изменился»«Дело выстроила из личного запроса и ушла в благотворительность, когда интерес изменился»
  • Сельская ипотека: как купить «домик в деревне» в 2023 г.Сельская ипотека: как купить «домик в деревне» в 2023 г.
  • Владелец IKEA и «Мега» продал штаб-квартиру в РоссииВладелец IKEA и «Мега» продал штаб-квартиру в России
  • Задолженность перед региональным Фондом капремонта в регионе составила 3,8 млрд руб.Задолженность перед региональным Фондом капремонта в регионе составила 3,8 млрд руб.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.