Wildberries открыла в Баку первый пункт выдачи заказов

Помимо России, компания работает также в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Узбекистане и Израиле. Азербайджан стал восьмой страной, где присутствует маркетплейс.

Онлайн-ритейлер Wildberries расширил географию и вышел на рынок Азербайджана. Покупателям на Wildberries в Азербайджане доступно более 5 млн ассортиментных позиций, в том числе одежда, обувь, косметика, детские товары, электроника, товары для дома. Первый пункт выдачи заказов уже открыт в Баку, отмечается в пресс-релизе.

Азербайджан стал восьмой страной присутствия Wildberries. Помимо России, компания работает также в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Узбекистане и Израиле.

Сайт онлайн-торговли Wildberries был создан в 2004 г. бывшей преподавательницей английского языка Татьяной Бакальчук и ее мужем Владиславом. В 2019 г. Бакальчук впервые попала в рейтинг миллиардеров Forbes с состоянием $1 млрд, в рейтинге 2023 г. она заняла 17-е место с состоянием $8,8 млрд.

В 2022 г. оборот компании от продаж товаров и услуг вырос на 98% и достиг 1,67 трлн руб., число заказов увеличилось на 88% (до 1,5 млрд), количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) превысило 28 тыс. Wildberries заняла вторую строчку в рейтинге 30 самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes в 2023 г.

В июле Wildberries запустила продажу российских телевизоров под собственной маркой Razz. В планах маркетплейса расширить линейку бытовой техники под СТМ до 100 наименований. Wildberries будет выпускать смартфоны, холодильники, блендеры и др. на заводах в России и Китае, рассказывал DK.RU.