102 рубля: биржевой курс доллара и евро показал еще один рекорд

Эксперт объясняет падение курса рубля волатильностью на фоне временного дефицита факторов укрепления при переизбытке спроса на валюту. Продажа ЦБ юаней из ФНБ ожидаемо не оказала влияния.

Аналитики Промсвязьбанка отмечают, что давление на рубль связано с опасениями по поводу дисбаланса спроса и предложения на рынке, которые объясняются отсутствием сигналов к улучшению показателей госбюджета и счета текущих операций, пишет Forbes.

В результате курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 руб. впервые с 20 июля, следует из данных торгов. К 13:20 мск курс достиг отметки в 102,3 руб. — на 1,12 руб. больше, чем на закрытии торгов 1 июля.

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 93 руб. впервые с 6 июля. На пике он достигал значения 93,32 руб. — это на 99 коп. дороже, чем на закрытии торгов во вторник. На 13:01 он стоил 93,11 руб., дорожая на 78 копеек.

Рубль слабеет, несмотря на подорожание нефти. Brent на 13:09 мск торгуется по $85,4 за баррель (+0,57%). Накануне Минфин отчитался о средней цене российской нефти Urals за июль выше потолка нефти, установленного странами Евросоюза и G7 — $64,37 за баррель.

Эксперт Михаил Зельцер объясняет падение курса рубля волатильностью на фоне временного дефицита факторов укрепления при переизбытке спроса на валюту. Продажа ЦБ юаней из ФНБ ожидаемо не оказала влияния, но «фундаментальные экономические перспективы в определенный момент способны быстро выправить положение», считает Зельцер.

Рубль теряет позиции с конца июня, за последний месяц доллар и евро прибавили почти по 10 руб. Министр финансов Антон Силуанов говорит, что виной всему торговые балансы и период отпусков. Антон Силуанов отметил, что некоторые эксперты связывают ослабление рубля с тем, что иностранцы продают бизнес в России, но министр финансов заверил, что правительство регулирует этот момент. Глава Минфина также отметил, что никаких мер по сдерживанию курса рубля власти применять не будут.