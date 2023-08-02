Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo закрывает офисы в Москве

Старейший иностранный банк России Intesa Sanpaolo, работавший еще со времен СССР, решил закрыть свое представительство в Москве без разрешения властей. К активу присматривается Газпром.

Представительство Intesa Sanpaolo в Москве будет закрыто в течение нескольких месяцев. Крупнейший итальянский банк подчеркнул, что эта мера не повлияет на бизнес Intesa Sanpaolo в России, но напомнил, что банк работает над сокращением своих операций в стране. До февраля 2022 г. в штат «Интеза» входило почти 900 человек, которые обслуживали только корпоративных клиентов через свои шесть филиалов и 21 дополнительный офис. По состоянию на 30 июня, по данным Reuters, сумма выданных ими российским клиентам кредитов достигала €100 млн, пишет Forbes.

«Интеза» — российская «дочка» итальянской Intesa Sanpaolo — наряду с итальянским Unicredit и Райффайзенбанком (принадлежит австрийскому Raiffeisen Bank International) оставалась в числе иностранных банков, продолживших работу в России. Reuters отмечает, что Intesa Sanpaolo решила закрыть свое представительство, хотя еще не получила разрешения Москвы на полный выход из российской «дочки», которое требуется в рамках введенных в стране ограничений на отчуждение активов.

Итальянская газета назвала этот шаг «чрезвычайно символичным и историческим», отметив, что глава российской «дочки» Intesa Sanpaolo Антонио Фаллико был самым влиятельным итальянским банкиром в России, куда он прибыл в 1970-х гг. Банк на своем сайте напоминает, что Banca Commerciale Italiana (позднее вошел в группу Intesa Sanpaolo) в октябре 1973 г. стал первым из иностранных западных банков, открывших собственное постоянное представительство в Москве еще во времена СССР.

По данным Интерфакс, банк может выкупить топ-менеджмент во главе с Фаллико. В декабре 2022 г. Frank Media со ссылкой на источники сообщил, что группа пытается договориться о продаже своего дочернего банка в России структурам Газпромбанка. Акции Intesa Sanpaolo на бирже в Милане по состоянию на 12:25 мск дешевели на 2,18%.