Три способа решить проблему с самокатами. Мнение юриста

Пешеходы передвигаются со скоростью 5-8 км/ч, а электросамокаты — 25-90 км/час по одним и тем же тротуарам, что травмоопасно. Это актуально для всех крупных городов мира. Екатеринбург — не исключение.

Количество ДТП с самокатами растет с каждым годом, это показывает статистика. Не проходит и недели без новостей о происшествиях с самокатами, где есть пострадавшие. Уже понятно, что электросамокаты стали проблемой на городских улицах и что ситуацию надо взять под контроль, но кто может это сделать и как?

Юрист юридического агентства «DF» Евгений Осинцев считает, что зона правового регулирования использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) сейчас «находится в состоянии дикости», по идее, цивилизовать эту сферу может только федеральный законодатель. У муниципальных властей не так много вариантов воздействия на ситуацию, но они есть.

DK.RU поговорил с экспертом о том, как можно усилить контроль за самокатами на местном уровне.

Способ первый. Крайне радикальный

— На сегодняшний момент есть несколько путей «выруливания» из этой ситуации. Один из них крайне радикальный. Примером является Париж. Там буквально этой весной был проведен референдум: жители проголосовали, что со следующего года подобного рода самокаты, то есть электрические, разгоняющиеся и так далее, здесь будут полностью запрещены.

Конечно, многие жалуются. Недовольны доставщики и те, кто привык передвигаться не сидя в общественном транспорте, а на свежем воздухе — это очень удобно. Но! Референдум большинством голосов решил, что в Париже не может и не должно быть подобного рода вещей. Потому что травмоопасность и непредсказуемость этого транспорта переходит границы, потому что он загромождает проходы и проезды. Дошло до того, что жители Парижа начали выкидывать электросамокаты в Сену, лишая доходов кикшеринговые компании.

И вот мэр Парижа организовала и провела референдум и получила результаты: больше этих самокатов в городе не будет. Что особенно актуально с учетом предстоящей Олимпиады, когда по улицам будет ходить очень много людей. Это радикальный вариант.

Формально мэр Екатеринбурга может также провести референдум, как мэр Парижа. Но, к сожалению, местные власти не смогут реализовать решение данного референдума. Это связано с особенностями нашего законодательства.

У нас законодательство распределено по сферам своего воздействия на федеральное, региональное и муниципальное. Того, что референдум теоретически может быть проведен, мало, у него должны быть правовые последствия. В данном случае сфера дорожного регулирования неподконтрольна местной власти. Вопросы дорожного движения — это вопросы исключительно федерального законодательства.

Но если вопрос развернуть по-другому: например, запретить использование земельных участков, расположенных в городе Екатеринбурге, для парковки и временного хранения такого рода транспортных средств, тогда почему бы и нет? Как зайти на такой референдум — это вопрос, требующий проработки.

Способ второй. Средневзвешенный

Второй вариант, назовем его medium, заключается в том, чтобы изначально все имеющиеся электрические самокаты, хоть принадлежащие кикшеринговым компаниям, хоть покупающиеся частными лицами, принудительно ограничить в скорости передвижения программно-техническим способом. Например, до 15 км/час. Для того чтобы лицо, передвигающееся на нем, просто имело физическую возможность как-то среагировать, затормозить и так далее при возникновении непредвиденной ситуации.

В этой же медиум-программе возможны правовые решения следующего рода: признать транспортные средства, разгоняющиеся до или имеющие возможность разгоняться до максимальных величин, источниками повышенной опасности. И ставить их на соответствующий учет, исходя из технических характеристик.

Таким образом, все электросамокаты могут подлежать учету. То есть, если ты покупаешь самокат на рынке или с рук, то обязан в течение определенного времени поставить его на учет. И полиция имеет право остановить самокатчика, проверить, стоит ли на учете данное транспортное средство, и оштрафовать владельца, если он вовремя не оформил СИМ. И все остальное по аналогии с другими ТС — парковка, госномера и так далее.

И мы понимаем, что чем жестче будет наблюдение, тем жестче будет статистика, тем больше государство будет контролировать эту сферу. То есть данный мидл-вариант имеет тенденцию к саморазвитию.

И один из способов воздействия на ситуацию как раз связан со сбором статистики. Я бы на месте журналистов и общественных организаций, которые работают в сфере безопасности дорожного движения, долбил бы ГИБДД (как региональную, так и федеральную) на предмет того, что статистика сейчас ведется плохо — «почему вы ее не ведете, почему вы от нас это скрываете».

Да, мы знаем отдельные случаи, когда пострадавшие получают сильные травмы, или пострадавших много, или когда столкновение с самокатом приравнено к ДТП. А сколько пострадавших в происшествиях с самокатами, которые не признаны ДТП — такой статистики нет. Причем как на уровне ГИБДД, так и на уровне судов. Хотя именно туда поступают все исковые заявления о возмещении вреда здоровью. Я думаю, если бы эта судебная статистика была раскрыта, все удивились бы, как много происходит происшествий, которые с юридической точки зрения не являются ДТП.

Чем больше общество будет знать о том, сколько происшествий происходит с СИМ, тем скорее появятся общественная реакция и разного рода инициативы, чтобы заставить законодателя приравнивать самокаты к источникам повышенной опасности со всеми вытекающими юридическими, организационными и административными последствиями.

Способ третий. Точечное вмешательство в хаос (в состояние дикого правового регулирования)

Еще один способ воздействия на ситуацию — это то, что у нас есть на сегодняшний момент. Это, по сути, вообще дикое состояние, точечное договорное решение на региональном уровне. Например, мэр Москвы топнул ножкой и сказал: «Все кикшеринговые организации обязаны обеспечить снижение скорости электросамокатов до 25 км/час». Но мы же понимаем, что это решение для компаний, а электросамокаты, которые находятся в частном владении, — с ними что?

Также мы понимаем, что никаких действенных механизмов контроля за кикшеринговыми компаниями нет. Они сказали «мы снизим», а по факту может оказаться, что самокат ехал с большей скоростью. Какое воздействие в данном случае? Штраф? По сути, никакого. То есть это популистское, локальное, региональное воздействие.

Ситуация с самокатами — это даже не серая, а абсолютно непрозрачная зона. Пострадавший остается наедине с законом, когда должен доказывать, что он как пешеход шел хорошо и правильно, а другой пешеход, который пользовался каким-то приспособлением, причинил ему ущерб здоровью. Это серьезные расходы, больничный, который будет оплачивать страховой фонд, а не сам причинитель вреда.

Стоит подчеркнуть следующее: в нашем законодательстве установлено правило, по которому водитель транспортного средства всегда презюмируется виновным, то есть его вина присутствует всегда. Таково положение закона: пострадавший доказывает не столько вину водителя, он доказывает, что сам себя вел добросовестно. Тогда он сможет получить 100% компенсации. Если он был пьяным и не там шел, то просто может получить сниженный размер компенсации.

В отношении водителей самокатов этой презумпции нет. И получается, что в данном случае пострадавший еще и должен доказать, что водитель электросамоката виновен. Поэтому для этих случаев ситуация считается юридически более усложненной, по сравнению с теми же мопедами.

В ДТП с участием самоката и автотранспортного средства законодатель, находясь в молчании, отдает все на откуп конкретного судьи.

В одном случае судья придет к тому, что самокат — это транспортное средство, являющееся источником повышенной опасности, и в аварии будет изучаться вина каждого участника. А в другом случае судья посчитает, что СИМ не является ТС, ведь в законе и в нормативных актах МВД такого пункта нет. И поэтому тот, кто был за рулем автомобиля, априори виноват, а тот, кто летел как угорелый через перекресток, вообще ни в чем не повинен. Водитель с точки зрения справедливости становится без вины виноватым.

В данном случае, чтобы доказать свою правоту, у водителя автомобиля должны быть видеозаписи регистратора, записи камер, свидетели, которые скажут, что самокатчик плохо управлял или был пьяным. Что свидетельствует о том, что размер компенсации такому пострадавшему и его наследникам надо снижать. Но она все равно будет. И это с точки зрения справедливости, конечно, несправедливо.

Мы часто наблюдаем, что электросамокаты гоняют со скоростью не меньшей, чем у мопедов. А у некоторых самокатов еще и вес такой же. При этом устойчивость у самоката значительно меньше. Сейчас на них ездят еще и вдвоем, и втроем, что тоже не урегулировано никакими правилами ГИБДД. Хотя, по сути, нужно останавливать людей и снимать их с самоката.

Запретить использовать самокаты в дни массовых мероприятий местные власти, скорее всего, не смогут с точки зрения закона. Потому что это оборудование уже допущено до российского рынка, сертифицировано всеми госорганами, значит, может эксплуатироваться по своему назначению.

Можно привести аналогию с алкоголем. В законе о регулировании алкогольного рынка есть специальные оговорки, по которым местные органы исполнительной власти могут запрещать или локализовать продажи алкоголя в дни определенных событий. Если бы такого рода оговорки были в ПДД, можно было бы запрещать использование самокатов в конкретных локациях, например, в парках, или во время праздников с большим скоплением людей.

Также можно было бы ограничивать электросамокаты технически дистанционно. Например, на лизинговые автомобили устанавливают специальные блокираторы — принудительное заглушение двигателя, если не был осуществлен очередной платеж. На самокаты можно было бы установить подобные ограничители и контролировать не только скорость передвижения, но также вес и количество ездоков.

Как только законодатель что-то скажет, это будет выполняться. А сказать что-то нужно, иначе мы рискуем здоровьем огромного количества людей. Последствия наезда самоката могут быть тяжелыми для всех, но для детей и пенсионеров — особенно. Чаще всего, как мы видим из новостей, страдают от самокатчиков именно дети.

Получается, что федеральный законодатель просто закрывает глаза и ничего не делает, кроме отдельных членов депутатского корпуса и некоторых чиновников. В любом случае, пока комплексного решения того, что можно и что нельзя, нет. Вот это я и называю состояние дикого правового регулирования, которое нужно изменить.

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