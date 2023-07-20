«Пока это частные случаи, но они складываются в систему». ДТП с самокатами выросло вдвое

Госавтоинспекция поделилась статистикой по происшествиям с участием СИМ — средств индивидуальной мобильности. В этом году в Екатеринбурге зарегистрировано 76 ДТП, за аналогичный период прошлого — 31.

В уральской столице с начала нынешнего года зарегистрировано 76 ДТП с участием самокатов и моноколес. Об этом рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Ранено было 78 человек, из которых 22 ребенка. Погибли два человека.

За семь месяцев 2022 г. в Екатеринбурге произошло 31 ДТП с участием самокатов, в которых 32 человек пострадали, один — погиб. Об этом на пресс-конференции в прошлом году рассказал подполковник полиции Александр Беляков.

Он отметил, что наибольшее число ДТП связаны с электросамокатами мощностью до 250 Ватт — с их участием произошло 16 аварий, в которых пострадали 17 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Пока это все частные случаи, но они постепенно складываются в статистику. Отношение к электросамокатам в обществе неоднозначное, зачастую они действительно создают угрозу для пешеходов. Но есть проблема отсутствия дорожной инфраструктуры, которая нужна для того, чтобы можно было избежать угрозы со стороны водителей самокатов. Полагаю, что со временем собранная статистика приведет к появлению дополнительного правового регулирования, но пока в голову ничего, кроме запретов и ограничений, не приходит, так как создавать специальные дороги — это долго, дорого и не везде возможно, — прокомментировал ситуацию DK.RU Алексей Силиванов, директор юридической компании «КОНУС».

Следственный комитет устанавливает обстоятельства двух ДТП с участием электросамокатов, произошедших в Екатеринбурге накануне, пишет JustMedia.ru.

Первый случай произошел на Химмаше на улице Инженерной. Там 17-летний подросток на электросамокате, двигаясь по пешеходной аллее, сбил пятилетнего мальчика. Ребенка с травмой головы увезли в больницу.

Второй случай произошел на Юго-Западе, там водитель электросамоката сбил пятилетнюю девочку, которая вместе с мамой переходила проезжую часть улицы Белореченской по пешеходному переходу. Пострадавшую также госпитализировали с травмой головы.

СК устанавливает обстоятельств обоих происшествий, при необходимости будут приняты необходимые процессуальные решения.

Напомним, проблема с самокатчиками уже обсуждалась депутатами Госдумы. Так, они предложили снизить скорость электросамокатов до 15 км/ч, запретить их на пешеходных улицах и разрешить пользоваться ими людям старше 18 лет. Такие же меры предлагается ввести для электровелосипедов.

Сейчас на шеринговых электросамокатах можно передвигаться со скоростью до 25 км/ч, при этом на центральных оживленных улицах, в парках и скверах их скорость ограничена 10-15 км/ч, а в некоторых местах, например, на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, и вовсе 0 км/ч.

Ранее DK.RU рассказывал, что летом 2022 г. мэрия Екатеринбурга масштабировала опыт искуственного снижения скорости электросамокатов в городе. Их стали снижать не только на определенных улицах, но и повсеместно в дни проведения массовых мероприятий — до 7– 8 км/ч.

Также в 2022 г. Свердловская область вошла в топ-5 России по количеству смертей в ДТП с электросамокатами. Всего в прошлом году в стране произошло 838 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, в которых 870 человек были ранены и 19 погибли. Больше всего аварий зарегистрировано в Москве (198), Санкт-Петербурге (116), Краснодарском крае (53), Тюменской (45) и Нижегородской областях (39). Годом ранее цифры были в два раза ниже.

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